DJ PTA-Adhoc: Ming Le Sports AG: Voraussichtlich neuer Großaktionär

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/06.11.2024/16:30) - Die Gesellschaft ist heute über den voraussichtlichen Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an ihr informiert worden.

Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft mit Sitz in Heidelberg (" Deutsche Balaton") hat einen Vertrag mit der Bradford Securities Ltd, (" Bradford") abgeschlossen. Danach ist die Bradford berechtigt, 2,31 Mio. Aktien an der Gesellschaft, entsprechend einer Beteiligung in Höhe von rund 75,03% am gegenwärtigen Grundkapital und an den Stimmrechten der Gesellschaft, von der Deutsche Balaton zu kaufen (" Call-Option"). Der Ausübungszeitraum der Call-Option endet am 30. Juni 2025. Die Deutsche Balaton ist in dem Vertrag berechtigt, im Zeitraum vom 1. April 2025 bis 30. Juni 2025 den Kauf der vorbezeichneten Beteiligung von Bradford zu verlangen. Bradford ist berechtigt, bis zum 18. November 2024 von dem Vertrag zurückzutreten.

Die Gesellschaft beabsichtigt, in Vorbereitung auf ein durch einen neuen Großaktionär einzubringendes neues Geschäft, teilweise ihre gegenwärtigen Wertpapiere und Beteiligungen zu veräußern. Unter anderem beabsichtigt die Gesellschaft, ihre Beteiligungen an ihren drei Tochtergesellschaften Mingle (International) Limited, Hong Kong, Gui Xiang Industry Co. Ltd., Hong Kong, Gold Rooster (Hong Kong) Holding Limited, Hongkong, demnächst zu versteigern.

Der Vorstand

