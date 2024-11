Mainz (ots) -Die Reihe "KlassiXS - Die großen Dramen in jungen Kurzfilmen" entsteht im Rahmen einer Kooperation zwischen 3sat und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Seit 2018 setzen junge Regisseure und Regisseurinnen im Rahmen dieser Kooperation dramatische Klassiker der Weltliteratur zeitgemäß um. 2024 haben sich die Nachwuchsfilmschaffenden mit dem Thema "Zeitenwende" befasst. Am Samstag, 16. November 2024, zeigt 3sat ab 21.45 Uhr drei neue, je rund 30-minütige Kurzfilme. In der 3satMediathek sind die Filme bereits ab Samstag, 9. November 2024, abrufbar.Macht des Spiegels (2024)Frei nach "Narcissus und Echo" aus Ovids "Metamorphosen"Der römische Dichter Ovid beschreibt in seinen "Metamorphosen" die Liebe des Jünglings Narziss zu seinem Spiegelbild, das er im Teich erblickt. In Ido Gotlibs Film "Macht des Spiegels" geht es um Aster, der als erfolgreiches Model gebucht, geliebt und umworben wird. Auf einer Modenschau trifft er auf die Musikerin Zoe, die kurz darauf verschwindet. Aster wird beschuldigt, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben, und findet sich in einem Strudel von Anschuldigungen und Verleumdungen wieder. Gleichzeitig entwickelt Asters Spiegelbild ein Eigenleben: Es hat andere Pläne als Aster selbst, und das Model verliert nach und nach die Kontrolle über die Geschehnisse.Splitter (2024)Frei nach "Die Letzten" von Maxim GorkiWie in Maxim Gorkis Theaterstück "Die Letzten" (1907), das von einer degenerierten Familie im vorrevolutionären Russland handelt, geht es in Paul Scheuflers Film "Splitter" um Aktion und Reaktion, Vorurteile und Verunsicherung sowie Anpassung und Auflehnung: Fenix, nonbinär, überlebt nur knapp ein Attentat auf ein queeres Café. Während seine Tante, trans und Betreiberin des örtlichen Schießplatzes, Unauffälligkeit propagiert, kämpft Fenix für queere Akzeptanz. Das Verhältnis zu seinem Vater, einem Polizisten, ist schwierig, und sein Freundeskreis ist skeptisch, ob kompromissloser Kampfgeist gegen Intoleranz hilft. Als bei einer Protestaktion eine Situation zwischen Fenix und einer Frau eskaliert, wendet sich sogar die eigene Community gegen ihn.Ewigkeit in einem Traum (2024)Frei nach "Mon rêve familier" von Paul VerlaineDer französische Dichter Paul Verlaine beschreibt in seinem Gedicht "Mon rêve familier" einen wiederkehrenden Traum, in dem er eine mysteriöse Frau besucht. Im Film "Ewigkeit in einem Traum" von Cadenza Zhao lässt konstante Arbeit Träume wahr werden: Kian lebt in einem dystopischen Gefängnis, in dem er täglich eine immer wiederkehrende Routine verrichtet. Im Austausch für seine Arbeitskraft darf er sich in Träume flüchten, um dort seine große Liebe Astra zu sehen. Doch sein Leben wird auf den Kopf gestellt, als er der neuen Gefängnisinsassin Pax begegnet. Sie erkennt die gefährliche Ausbeutung und will Kian die Augen öffnen. Doch die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen, und Kian hat nicht viel Zeit, seinem Schicksal zu entkommen.KontaktBei Fragen erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Dr. Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de, rudolph.k@zdf.de und pressedesk@zdf.de. Die ZDF-Kommunikation erreichen Sie per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131-70-1-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/klassixs) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131-70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/grosse-geschichten-der-weltliteratur-kurz-und-zeitgemaess) mit den Filmen zur Vorabansicht (nach Log-in).3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5903132