Wer infrage kommt, der kann gemustert und dem kann ein Angebot gemacht werden. Das ist ein guter Ansatz, der nicht mit - Stichwort Wehrgerechtigkeit - dem Grundgesetz in Konflikt gerät. Doch ist es zeitgemäß, dass nur Männer den Fragebogen ausfüllen müssen? Ist es zeitgemäß, dass die Familienarbeit noch immer überwiegend an den Frauen hängenbleibt und vor allem sie sich um Kinder und pflegebedürftige Angehörige kümmern, dafür beruflich kürzertreten und eine geringere Altersvorsorge in Kauf nehmen? Solange sich daran nichts ändert, sollte man sie auch nicht mit einer Dienstpflicht behelligen, die der Union oder dem Bundespräsidenten vorschwebt.



