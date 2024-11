Eine aktuelle Analyse der DZ Bank zum Weltspartag hat errechnet, wie viel mehr Geld deutsche Privathaushalte zur Verfügung hätten, wenn sie in Aktien investiert hätten. Das Ergebnis ist stattlich: Laut der Untersuchung lassen sich die Deutschen einen hohen dreistelligen Betrag entgehen. Michael Stappel, Analyst bei der DZ Bank, hat in einer aktuellen Untersuchung eine Berechnung durchgeführt, wie sich das Vermögen der privaten Haushalte in Deutschland mit Aktien im Portfolio verändert hätte. Untersucht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...