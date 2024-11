Trump treibt den Kryptomarkt an: Meme Coins heben ab!

Die Spannung hätte kaum größer sein können und nur die wenigsten Experten haben sich getraut, im Vorfeld eine Prognose abzugeben, wer das Rennen in der US-Präsidentschaftswahl wirklich machen könnte. Aus den Umfragen konnte man keinen klaren Favoriten erkennen, aber heute weiß man es sicher: Donald Trump wird der 47. Präsident der vereinigten Staaten von Amerika. Der Kryptomarkt hat sofort mit einem Pump auf die Nachricht reagiert. Bitcoin hat ein neues Allzeithoch erreicht und viele große Meme Coins liegen zweistellig im Plus.

Trump sorgt für Euphorie am Kryptomarkt

Trump hat seinen Wählern aus der Krypto-Community einige Versprechen im Wahlkampf gegeben. Das Recht auf Selbstverwahrung der Coins bleibt unantastbar, Gary Gensler wird als SEC-Vorsitzender gefeuert, die Bitcoin, die die USA besitzen, werden nicht verkauft, Energiepreise werden sinken, sodass auch Mining-Unternehmen nicht aus den USA abwandern müssen.

Mehr Klarheit, weniger Regulierung. Das ist das, was man sich unter Trump am Kryptomarkt erhofft. Entsprechend sind auch die Kurse gestiegen, als bekannt wurde, dass er die Wahl gewonnen hat. Während Bitcoin mit 75.000 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht hat, explodieren auch die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung.

(Top Meme Coins - Quelle: Coinmarketcap)

Dogecoin ($DOGE), $POPCAT und $BONK liegen zweistellig im Plus, $GOAT ist zwischenzeitlich sogar um über 40 % gestiegen. Das dürfte erst der Anfang sein. Experten erwarten, dass der Bitcoin-Kurs nun schon bald auf 100.000 Dollar steigen wird. Auch zahlreiche neue Trump Meme Coins wurden heute gelauncht, die oft Kurssteigerungen von tausenden Prozent hingelegt haben. Mit Freedum Fighters ($DUM) steht schon der nächste Coin bereit, der durch die Decke gehen könnte.

Jetzt mehr über Freedum Fighters erfahren.

Freedum Fighters Nachfrage explodiert

Die bullishe Stimmung am Kryptomarkt war vorhersehbar und auch dass sich mit Meme Coins, die an Trump angelehnt sind, vor der Wahl gutes Geld verdienen lässt, hätte man ahnen können. Mit Freedum Fighters ($DUM) launcht schon bald ein Meme Coin, bei dem Anleger noch die Möglichkeit haben, das Duell um die Präsidentschaft weiter zu verfolgen. Hier treten Trump und Harris gegeneinander an und Anleger haben die Möglichkeit, noch während des ICOs zu investieren.

($DUM Initial Coin Offering - Quelle: Freedum Fighters Website)

Die $DUM-Token sind erst seit kurzem im Vorverkauf erhältlich und dennoch haben Anleger schon fast 500.000 Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Mit 2 verschiedenen Staking Pools, die verschieden hohe Renditen auszahlen, können Anleger ihre Token entweder für Kamala Harris oder für Trump staken. Aktuell liegt Trump in Führung, weshalb die Rendite in Harris' Staking Pool höher ist.

Neben der Staking-Funktion und der hohen Nachfrage während des ICOs überzeugt Freedum Fighters Investoren auch mit den Kurssteigerungen, die noch während des Presales durchgeführt werden. Der aktuelle Tokenpreis liegt bei 0,00007 Dollar, während der Preis bis zum Launch noch auf 0,000125 Dollar steigt. Wer früh einsteigt, kann also schon einen hohen Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Börsen mitnehmen und wenn sich der Kurs beim Launch ähnlich stark entwickelt wie die vielen Trump Coins in den letzten Tagen, könnten Anleger ihr Kapital hier innerhalb kürzester Zeit vervielfachen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $DUM im Presale kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.