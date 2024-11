Tagesausblick für 07.11.: Dow gewinnt. DAX verliert. Fed entscheidet

Die USA hat gewählt. Aktuell deutet alles darauf hin, dass Donald Trump ins Weiße Haus einzieht und über die Mehrheit im Senat und Repräsentatenhaus verfügt. Die US-Indizes sind in Feierstimmung. Der DAX® büßte hingegen deutlich ein. Morgen blicken Investoren erneut in die USA. Die Fed entscheidet über eine mögliche Zinssenkung.

An den Anleihemärkten zeigte sich heute ein geteiltes Bild. In Europa gaben die Renditen von Staatsanleihen mehrheitlich etwas nach. In den USA hingegen zogen sie kräftig an. Die Rendite 10-jähriger US-Bonds erreichte mit 4,45 Prozent den höchsten Stand seit Anfang Juli. Der Rendite-Spread gegenüber vergleichbaren deutschen Papieren sprang heute auf 204 Basispunkte. Diese Entwicklung sorgte für einen deutlichen Kurseinbruch beim Gold- und Silberpreis. Die Notierung für eine Feinunze Gold sank zeitweise auf 2.650 USD. Am Ölmarkt blieb es hingegen ruhig. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil pendelte sich bei rund 74,75 USD ein.

Unternehmen im Fokus

BMW meldete aufgrund des schwachen China-Geschäfts einen zweistelligen Umsatzrückgang. Der Gewinn brach gar über 80 Prozent ein. Mit Blick auf mögliche US-Zölle brachen die Aktien der deutschen Autobauer ein. Als Donald Trump erstmals zum US-Präsident wurde, trat die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aus. Was nun auf die "Erneuerbare Energien"-Branche zukommt ist ungewiss. Nordex, RWE und SMA Solar zählten heute dennoch zu den größten Verlierern. Mit dem Ausbruch über EUR 28,40 eröffnet sich bei der Deutschen Telekom neues Aufwärtspotenzial bis EUR 29,25. Evotec erzielte in Q3 einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Allerdings weiteten sich die Verluste aus. Der Biotechnologiekonzern meldete gestern den Verkauf der API-Produktionsanlagen. Damit soll die im Frühjahr angekündigte Neuausrichtung vorangetrieben werden. Die Kursgewinne der zurückliegenden beiden Handelstage gab das Papier dennoch im frühen Handel wieder ab. Puma konnte im abgelaufenen Quartal den Umsatz und die Gewinnmarge steigern. Die Aktie eröffnete mit einem Kursabschlag. Allerdings ist der MDAX®-Wert seit Mitte Oktober kräftig nach oben gesprintet. Der Umsatz bei Teamviewer blieb in Q3 hinter den Erwartungen. Zudem grenzte der Softwarehersteller das Jahresziel im unteren Bereich des anfänglichen Korridors ein. Anleger quittierten die Meldung mit einem drastischen Kursabschlag. Gesundheitstitel wie Fresenius, Fresenius Medical Care und Siemens Healthineers waren im frühen Handel stark gefragt.

Morgen werden unter anderem ams Osram, Basler, Daimler Trucks, Delivery Hero, Deutz, Dürr, Heidelberg Materials, Lanxess, Münchener Rück., Nemetschek, Nordex und Rational finale Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

China (Mainland)-Trade

Germany-Industrial production

Germany-Trade

ECB's Lane, Stournaras speak at an event in Athens

ECB board member Schnabel speaks

Germany-PMI Construction

Euro Zone-Retail Sales

ECB board member Elderson

United States-Jobless

EU economy commissioner nominee Dombrovskis faces parliamentary hearing

ECB chief economist Lane speaks

United States-Fed policy decision - Fed interest rate decision.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.106/19.315/19.667/20.228 Punkte Unterstützungsmarken: 18.760/18.933 Punkte Nach einem starken Auftakt drehte der DAX® in die Verlustzone. Dabei verletzte der Index bei 19.106 Punkten die 61,8%-Retracementlinie. Damit droht eine Fortsetzung der Korrektur bis 18.933 Punkte. Kaufsignale zeigen sich erst bei einer Stabiliserung oder einem Rebound über 19.106 Punkte. DAX® in Punkten; 4-Sundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 29.08.2024 - 06.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 07.11.2019 -06.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 106,81* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 114,10** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 115,71*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.11.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 8,17* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 5,92 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 7,12* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,18* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.11.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.