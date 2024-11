München (ots) -Die ADAC Luftrettung, in Zusammenarbeit mit dem European HEMS and Air Ambulance Committee (EHAC), freut sich, die Rückkehr des AirMed World Congress nach München bekannt zu geben. Vom 16. bis 18. September 2026 wird die weltweit führende Konferenz für Patientenversorgung und -transport mit Hubschraubern und Flugzeugen wieder an ihrem Ursprungsort stattfinden - 46 Jahre nach ihrer Gründung im Jahr 1980.Mit einer Teilnahme von bis zu 800 Fachleuten aus aller Welt wird die AirMed 2026 führende Köpfe und Experten aus den Bereichen Luftrettung (Helicopter Emergency Medical Services; HEMS) und Ambulanzflug zusammenbringen. Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Plattform für Ärzte, Rettungsfachpersonal, Pflegekräfte, Piloten, technisches Personal, Manager, Industriepartner sowie Aufgaben- und Verantwortungsträger, um Wissen auszutauschen, Best Practices zu teilen und zukünftige Trends in diesem komplexen Umfeld zu erkunden."Im Jahr 2026 werden wir den weltweiten Dialog zwischen Leistungserbringern, Fluggeräte- und Ausrüstungsherstellern sowie Regulierungsbehörden fortsetzen. Während wir uns auf die Chancen für die Patienten durch aktuelle Forschung und neue medizinische und luftfahrttechnische Technologien konzentrieren, werden wir auch strategische Aspekte für Regionen und Gesundheitssysteme diskutieren, die das Potenzial eines Luftrettungsdienstes zur Verbesserung der Notfallversorgung evaluieren", sagte Stefan Becker, Präsident des European HEMS and Air Ambulance Committee.Im Herbst 2026 wird der AirMed Congress mit dynamischen Vorträgen und Diskussionen im BERGSON Kunstzentrum stattfinden, sowie auf dem neu eröffneten ADAC Luftrettungs-Campus, der für praktische Workshops und Missionssimulationen konzipiert ist. Dieses zweigleisige Format unterstreicht das Engagement für interprofessionelles Lernen und bereichert das Konferenzerlebnis für alle Teilnehmer.Frédéric Bruder, Geschäftsführer der ADAC Luftrettung gGmbH, sagte: "Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Luftrettung und fast 1,3 Millionen durchgeführten HEMS-Einsätzen freuen wir uns darauf, aeromedizinische Experten und Interessengruppen wieder in München, dem Geburtsort des AirMed World Congress, willkommen zu heißen. Unser neuer ADAC Luftrettungs-Campus wird eine ideale Umgebung bieten, um die Zukunft der Patientenversorgung aus der Luft zu gestalten, Innovationen zu fördern und die Zusammenarbeit in diesem Bereich der Daseinsvorsorge zu verbessern."Für weitere Informationen und Updates besuchen Sie bitte www.airmed2026.com. (https://www.airmed2026.com)Pressekontakt:Jochen Oesterlei.A. ADAC Luftrettung gGmbHT +49 89 76 76 34 74medien@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/5903142