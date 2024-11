Bei der 65. Börsianer Roadshow in Wien diskutierten die Veranlagungsexperten die Auswirkungen einer Präsidentschaft Trumps. Die Experten für den Bereich Cleantech schnaufen zwar, glauben aber, dass das Thema auch eine zweite Amtszeit Trumps übersteht. Die Wahl in den USA ist geschlagen, und die Märkte, zumindest die US-Indizes, nehmen den neuen Präsidenten Donald Trump mit einem Vorschuss an Vertrauen auf. Dass die Wahl für Europas Unternehmen kein Traum ist, unterstrichen die Veranlagungsexperten der 65. Börsianer Roadshow, erstmals übrigens im Boxwood Hotel in Wien. ...

