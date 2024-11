EQS-News: JadeHawk Capital S.à r.l. / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

JadeHawk Capital S.à r.l. erzielt einen Gewinn von 1,2 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2024/2025



06.11.2024 / 17:45 CET/CEST

JadeHawk Capital S.à r.l. erzielt einen Gewinn von 1,2 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2024/2025 Howald (Luxemburg), 06.11.2024 - Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein spezialisierter Finanzinvestor vorwiegend für Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds über den Zweitmarkt, blickt auf ein erfreuliches

1. Halbjahr 2024/2025 (Stichtag: 31. August 2024) zurück. Die Zinsen sind gesunken, bleiben aber im Vergleich zu 2022 und davor auf einem hohen Niveau. Die Immobilienmärkte, in denen das Transaktionsvolumen und die Preise stark abnahmen, beginnen, sich bei Wohnimmobilien zu stabilisieren, mit einer anhaltenden Geld-Brief-Spanne bei Gewerbeimmobilien, insbesondere bei Büros. Bei Verkaufserlösen von 0,8 Mio. Euro (Vorjahr: 1,2 Mio. Euro) erwirtschaftete JadeHawk Capital im 1. Halbjahr 2024/2025 einen Gewinn von 1,2 Mio. Euro nach einem Verlust von -2,1 Mio. Euro im Vorjahr, obwohl aufgrund von Marktveränderungen und neuer Informationen zu Fondsobjekten weitere Abwertungen in Höhe von 0,4 Mio. Euro (Vorjahr: 3,4 Mio. Euro) vorgenommen wurden. Einen positiven Beitrag leisteten auch die regulären Ausschüttungen aus Mieteinnahmen, die von 1,2 Mio. Euro auf 1,6 Mio. Euro gestiegen sind. Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung verbesserte sich die Eigenkapitalquote von 42,6 % zum 29. Februar 2024 auf 44,6 % zum 31. August 2024. Die liquiden Mittel lagen zum Bilanzstichtag bei 0,9 Mio. Euro (29. Februar 2024: 1,4 Mio. Euro). Die Verbindlichkeiten betrugen 14,3 Mio. Euro (29. Februar 2024: 13,9 Mio. Euro). Für das Gesamtjahr 2024/2025 geht JadeHawk Capital davon aus, dass der Umsatz in der zweiten Geschäftsjahreshälfte zwar erneut spürbar anziehen wird, im derzeitigen Immobilienumfeld aber weiterhin auf niedrigem Niveau verharren wird. Gleichzeitig werden die Ausschüttungen aus Mieteinnahmen voraussichtlich sinken, weil die Mieteinnahmen in den geschlossenen Immobilienfonds vermehrt zur Rücklagenbildung und für Investitionen in Vermögenswerte genutzt werden, um neue Mieter zu gewinnen und bestehende Mieter zu halten. Das Jahresergebnis wird voraussichtlich mindestens auf dem Niveau der ersten Geschäftsjahreshälfte gehalten werden können, da die Abschreibungen auch im zweiten Halbjahr unter den Abschreibungen des Vorjahrs bleiben dürften. Der Halbjahresabschluss 2024/2025 steht unter www.JadeHawk.eu/investorrelations zum Download zur Verfügung. Investorenkontakt: Jan Düdden JadeHawk Capital S.à r.l. +352 47 68 47 904 info@jadehawk.eu Finanzpressekontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/8896906-25 frank.ostermair@linkmarketservices.eu linh.chung@linkmarketservices.eu



