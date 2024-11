Die E-Auto-Marke Neta von Hozon Auto steckt offenbar in finanziellen Schwierigkeiten. Neta soll die Produktion in seinem Hauptwerk eingestellt und die Gehälter seiner Mitarbeiter gekürzt haben. Was in China ebenfalls als Indiz für die Probleme bei dem Hersteller gewertet wird: Obwohl er sonst in den sozialen Medien sehr aktiv war, hat Neta-CEO Zhang Yong seit dem 14. Oktober nichts mehr gepostet. Seine Accounts bei Weibo und TikTok wurden seit mehr ...

