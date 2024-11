© Foto: Daniel Karmann/dpa



Der Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers ist am Mittwoch mit einem Plus von fast 7 Prozent der Tagessieger im DAX. Die Erlangener erreichen ihre Ziele, bleiben für das kommende Jahr aber vorsichtig.Siemens Healthineers hat mit seinen aktuellen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen und die Aktie konnte am Mittwoch einen deutlichen Kurssprung verzeichnen. Die Aktie liegt am Nachmittag mehr als 6,5 Prozent im Plus. Siemens Healthineers überrascht positiv mit Quartalszahlen Im abgelaufenen Quartal erzielte das Unternehmen einen bereinigten operativen Gewinn (EBIT) von 1,12 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 7 Prozent entspricht und die Markterwartungen leicht übertraf. Der …