DJ MÄRKTE USA/Trump treibt Wall Street auf Rekordhochs

DOW JONES--Der Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl treibt die Aktienkurse an der Wall Street am Mittwoch steil nach oben. Der Dow-Jones-Index steigt gegen Mittag US-Ostküstenzeit um 3,2 Prozent auf 43.574 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite gewinnen 2,1 bzw. 2,4 Prozent. Alle drei Indizes klettern auf Rekordhochs. Trump kann seine Vorhaben womöglich weitgehend widerstandslos durchsetzen, denn seine Republikanische Partei scheint in beiden Häusern des Kongresses die Mehrheit errungen zu haben.

Trump stehe für Deregulierung, Steuersenkungen, Zölle und eine harte Linie bei der Einwanderung, merken Holger Schmieding und Felix Schmidt von Berenberg an. Seine Politik dürfte das Wachstum wahrscheinlich vorübergehend ankurbeln, vor allem wenn die republikanische Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses es ihm erlauben sollte, die Steuern zu senken. "Seit mehreren Monaten dokumentieren wir nun die Korrelation zwischen der Marktentwicklung und den Umfragewerten von Donald Trump (...). Es überrascht daher nicht, dass die Aktienmärkte stark gestiegen sind angesichts der Tatsache, dass die Ergebnisse heute Morgen in Richtung der Republikanischen Partei zeigen", erklärt Marktstratege Paul Hickey von Bespoke Investment.

Trump befeuert Dollar und Bitcoin

Eine Trump-Rally vollzieht der Dollar, der Dollarindex steigt um 1,7 Prozent. "Der sogenannte 'Trump-Trade' ist in vollem Gange", kommentiert Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote die Aufwertung des Greenback. Der "Trump-Trade" ist eine Wette darauf, dass die von Trump vorgeschlagene Politik, darunter niedrigere Steuern und Handelszölle, die Inflation anheizen und zu höheren Zinssätzen führen wird. Zudem führt eine protektionistische Wirtschaftspolitik zu einer Aufwertung der heimischen Währung, weil die Nachfrage nach Importen, die in ausländischen Währungen bezahlt werden, nachlässt.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin erreicht im Verlauf ein Rekordhoch. Trump gilt als "krypto-freundlich". Zudem stelle Bitcoin eine Absicherung gegen den erwarteten Anstieg der Inflation dar, heißt es.

Staatsanleihen werden verkauft. Im Gegenzug springen die Renditen nach oben. Anleger setzen darauf, dass unter Trumps Präsidentschaft die Staatsverschuldung massiv steigen wird.

Der festere Dollar lässt derweil die Preise für Öl und Gold nachgeben. Öl wird zusätzlich belastet von einem Anstieg der US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche. Allerdings erholen sich die Rohölpreise deutlich von den Tagestiefs. Unter Trump drohen dem Iran schärfere Sanktionen, was zu Angebotsverknappungen führen könnte.

Musk-Einsatz für Trump zahlt sich für Tesla-Aktionäre aus

Unter den Einzelwerten macht die Aktie der Trump-Gesellschaft Trump Media & Technology Group einen Satz von 10 Prozent. Tesla gewinnen 13,7 Prozent. Gründer und CEO Elon Musk hatte Trump im Wahlkampf unterstützt, der revanchierte sich, indem er während seiner Dankesrede am Wahlabend Musk als "Super-Genie" lobte. Im Windschatten des Bitcoin geht es mit der Aktie der Kryptobörse Coinbase um 23,3 Prozent aufwärts.

Spekulationen auf eine weniger strenge Regulierung und höhere Zinseinnahmen beflügeln die Aktien der Banken. JP Morgan, Goldman Sachs und Bank of America verteuern sich um bis zu 12,7 Prozent. Der Bankensektor im S&P-500 legt um 9,9 Prozent zu.

Schlechter als der Markt laufen Aktien von Schusswaffenherstellern und Zulieferern der Branche, obgleich die Republikaner tendenziell lockere Waffengesetze befürworten. Der Kurs des Herstellers von Munition und Schusswaffenkomponenten Ammo tendiert 2 Prozent schwächer. Bei Smith & Wesson (-5,5%) dürften Anleger Gewinne mitnehmen; die Aktie ist im zurückliegenden Monat um gut 9 Prozent gestiegen.

Unternehmen der Erneuerbare-Energien-Branche dürften es unter einer Regierung Trump schwerer haben, denn er hat angekündigt, nicht abgerufene Gelder zurückzuhalten, die im Rahmen des Inflation Reduction Act der Branche auf die Sprünge helfen sollten. Plug Power sacken um 23,6 Prozent ab und First Solar um 18,7 Prozent.

Super Micro Computer stürzen nach schwachen Geschäftszahlen und Ausblick um 23 Prozent ab. Exact Sciences brechen gar um 27,5 Prozent nach einer gesenkten Prognose ein.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD ·DJIA 43.573,74 +3,2% 1351,86 +15,6% ·S&P-500 5.903,66 +2,1% 120,90 +23,8% ·Nasdaq-Comp. 18.880,93 +2,4% 441,76 +25,8% ·Nasdaq-100 20.675,35 +2,2% 447,89 +22,9% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,29 +9,9 4,19 -13,4 5 Jahre 4,30 +16,8 4,13 30,2 7 Jahre 4,39 +18,2 4,21 42,1 10 Jahre 4,46 +17,9 4,28 58,1 30 Jahre 4,65 +21,5 4,43 67,9 ·DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:46 Di, 17:15 Uhr % YTD ·EUR/USD 1,0732 -1,8% 1,0739 1,0913 -2,8% ·EUR/JPY 165,93 +0,2% 165,18 165,79 +6,6% ·EUR/CHF 0,9405 -0,3% 0,9380 0,9426 +1,4% ·EUR/GBP 0,8325 -0,7% 0,8342 0,8387 -4,0% ·USD/JPY 154,63 +2,0% 153,84 151,92 +9,8% ·GBP/USD 1,2890 -1,1% 1,2871 1,3012 +1,3% ·USD/CNH (Offshore) 7,1986 +1,4% 7,1761 7,1073 +1,1% ·Bitcoin ·BTC/USD 74.549,90 +7,2% 73.618,55 69.798,25 +71,2% · ·ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD ·WTI/Nymex 71,86 71,99 -0,2% -0,13 +1,6% ·Brent/ICE 75,25 75,53 -0,4% -0,28 +0,8% ·GAS VT-Settlem. +/- EUR ·Dutch TTF 40,705 40,41 +0,7% +0,30 +6,3% · ·METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD ·Gold (Spot) 2.667,56 2.744,05 -2,8% -76,49 +29,3% ·Silber (Spot) 31,17 32,66 -4,6% -1,49 +31,1% ·Platin (Spot) 987,71 1.001,15 -1,3% -13,44 -0,4% ·Kupfer-Future 4,27 4,48 -4,5% -0,20 +8,1% · ·YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2024 12:15 ET (17:15 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.