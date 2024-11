© Foto: Petre Barlea - Pixabay.com



Nach einem Risiko-Abbau in den Tagen vor der Wahl zeigt der "Trump Trade" erneut seinen Effekt und hat Bitcoin auf ein neues Allzeithoch bei 75.000 US-Dollar getrieben.Trump gilt als Krypto-freundlich - Das wird nun erwartet Der Krypto-Sektor setzt große Hoffnungen auf Trump, der sich in den letzten Monaten als Pro-Krypto-Kandidat positioniert hat und die USA zur "Krypto-Hauptstadt der Welt" machen will. Trump plant unter anderem, den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler wegen seiner restriktiven Haltung gegenüber Kryptowährungen am ersten Tag im Amt zu entlassen. Die US-Börsenaufsicht hat in den letzten Jahren einen wahren Kreuzzug gegen den Sektor geführt und diverse Krypto-Unternehmen wie …