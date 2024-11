The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.11.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.11.2024



ISIN Name

CA39526A2092 GREENFIRST FOR.PROD.INC.

CA78111B2066 RUBELLITE ENERGY CORP.

CA98423G1072 XTACY THERAPEUTICS CORP.

SE0015557053 FANTASMA GAMES AB

XS2325748106 GHANA 21/29 MTN REGS

