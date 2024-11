Dynacor Group Inc. (TSX-DNG) (Dynacor oder das "Unternehmen "), ein internationales Golderz-Industrieunternehmen, das Betriebe aus dem handwerklichen und geringfügigen Bergbau (Artisanal and Small-scale Mining, ASM) bedient, gab jetzt bekannt, dass seine Anlage Veta Dorada den ersten Stern aus dem peruanischen CO2-Fußabdruck-Programm erhalten hat. Dabei handelt es sich um eine Anerkennung des Umweltministeriums (MINAM) für die Erfassung der Treibhausgasemissionen des Unternehmens im Laufe des Jahres 2023.

"Diese Anerkennung bestätigt erneut, dass wir uns dafür engagieren, das Problem des Klimawandels anzugehen, und ist für uns Ansporn, uns weiterhin in Richtung einer von mehr Wohlstand und Nachhaltigkeit gekennzeichneten Zukunft zu bewegen. Wir danken allen unseren Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihr Engagement für Nachhaltigkeit", sagte Jean Martineau, President und CEO der Dynacor Group.

Mit dieser Auszeichnung bestätigte das Unternehmen ein weiteres Mal sein Engagement für einen nachhaltigeren Betrieb. Im Jahr 2023 bezog Dynacor 51% seines weltweiten Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen und wird in seinen Betriebsstätten auch weiterhin mehr saubere Energie nutzen.

Die Messung seines CO2-Fußabdrucks wird es dem Unternehmen nicht nur ermöglichen, seine Umweltleistung zu bewerten, sondern ihm auch die Möglichkeit bieten, Prozesse für kontinuierliche Verbesserungen zugunsten der Umwelt ausfindig zu machen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen gute Beziehungen zu den Beteiligten in der Anlage Veta Dorada aufgebaut, um die Entwicklung von weiteren sozioökonomischen Projekten zu fördern und so eine Kultur der Nachhaltigkeit auf den Weg zu bringen.

Das CO2-Fußabdruck-Programm in Peru ist ein staatliches Programm der peruanischen Regierung, mit dem öffentliche und private Organisationen anerkannt werden, die erfolgreich ihre Treibhausgasemissionen zugunsten der Umwelt verringern. Es wird von den Vereinten Nationen und durch das MINAM-Projekt zur Umsetzung der Klimaziele unterstützt.

ÜBER DYNACOR

Dynacor ist ein dividendenstarker industrieller Golderzverarbeiter mit Hauptsitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Goldproduktion durch die Verarbeitung von Erzen, die aus dem handwerklichen und geringfügigen Bergbau (Artisanal and Small-scale Mining, ASM) stammen. Derzeit ist Dynacor in Peru tätig, wo seine Management- und Verarbeitungsteams über jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ASM-Bergleuten verfügen. Das Unternehmen besitzt auch ein Goldexplorationsgrundstück (Tumipampa) im Departement Apurimac.

Das Unternehmen beabsichtigt, seine Verarbeitungsaktivitäten auch in anderen Ländern zu erweitern.

Dynacor produziert umwelt- und sozialverträgliches Gold durch sein Goldprogramm PX IMPACT®. Eine wachsende Zahl von Unternehmen aus der Luxusschmuck-, Uhren- und Investmentbranche zahlt für dieses PX IMPACT®-Gold eine kleine Prämie an unseren Kunden und strategischen Partner. Diese Prämie wird direkt in die Entwicklung von Gesundheits- und Bildungsprojekten für die Gemeinden unserer Handwerker und Kleinschürfer investiert.

Dynacor ist an der Börse Toronto notiert und Teil des TSX30-Programms. TSX30 ist das Flaggschiffprogramm, mit dem die 30 erfolgreichsten Unternehmen an der Börse Toronto (Toronto Stock Exchange, TSX) ausgezeichnet werden.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Dynacor oder die Ergebnisse der Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt enthalten sind.

Aktien im Umlauf: 36.307.106

Website: http://www.dynacor.com

Dynacor Group Inc.

Tel.: 514-393-9000 #232

E-Mail: investors@dynacor.com