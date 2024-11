DJ EZB/Guindos: Daten der Eurozone deuten auf Konjunkturabschwächung

Von Ed Frankl

DOW JONES--Die Wirtschaftsdaten in der Eurozone deuten aus Sicht des Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, weiterhin auf eine Abschwächung der Wirtschaftstätigkeit hin, auch wenn der Abwärtstrend der Inflation weiter anhält. "Nach einer leichten Erholung in der ersten Hälfte des Jahres 2024 weisen die jüngsten Wirtschaftsindikatoren weiterhin auf eine Abschwächung der Aktivität in allen Ländern und Sektoren", sagte der Spanier in einer Rede in London.

Jüngste Umfragen unter Unternehmen haben auf eine Verschlechterung der Produktion im verarbeitenden Gewerbe hingedeutet, während der Dienstleistungssektor, der als Gradmesser für die Beschäftigung in der Eurozone mit ihren 20 Ländern wichtig ist, zwar wächst, aber schwächer wird. "Diese jüngsten Messwerte deuten darauf hin, dass die kurzfristigen Aussichten schwächer sind als vom EZB-Stab im September prognostiziert", sagte de Guindos.

Die EZB wird auf ihrer nächsten Sitzung im Dezember neue Prognosen veröffentlichen. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass der Preisdruck nachgelassen hat und dass der Desinflationsprozess auf einem guten Weg ist, wobei die schwächer als erwartet ausgefallene Wirtschaftstätigkeit in jüngster Zeit teilweise zu einer nachlassenden Inflation geführt hat.

November 06, 2024 13:40 ET (18:40 GMT)

