NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 20 auf 18 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Stachel niedrigerer Zinsen mache sich bemerkbar, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine mögliche Übernahme durch die italienische Unicredit bleibe sehr wahrscheinlich. Weil aber die Gewinne der Commerzbank sänken und eine Übernahmeofferte wohl nicht so schnell komme wie zunächst gedacht, sinke das Kursziel./ajx/he



ISIN: DE000CBK1001

