Paukenschlag am Mittwochabend. Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP zerbricht. Finanzminister Lindner habe zu oft sein "Vertrauen missbraucht", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Stellungnahme.Bundeskanzler Olaf Scholz hat Finanzminister Christian Lindner und alle weiteren FDP-Minister aus dem Ampel-Kabinett entlassen. Lindner hatte Scholz zuvor Neuwahlen für Anfang 2025 vorgeschlagen. Bundeskanzler Scholz will nun am 15. Januar die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. Sollte er die Abstimmung - wie zu erwarten verlieren, könnte es im März zu Neuwahlen kommen. Laut Teilnehmern der jüngsten Gespräche ist das Vertrauensverhältnis zerrüttet: "Zu oft hat er mein Vertrauen missbraucht", …