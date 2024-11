EQS-News: Nyxoah SA. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Nyxoah gibt Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt und informiert über die Unternehmensentwicklung



FDA-Zulassung für das erste Quartal 2025 erwartet; US-Vertriebsteam im Aufbau Unternehmen bis Mitte 2026 finanziert Mont-Saint-Guibert, Belgien - 06. November 2024, 22:05 Uhr MEZ - Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) ("Nyxoah" oder das "Unternehmen"), ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Technologien zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe ("Obstructive Sleep Apnea", OSA) mithilfe von Neurostimulation spezialisiert hat, hat heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt gegeben und über die Unternehmensentwicklung informiert. Jüngste finanzielle und operative Highlights Präsentation starker Ergebnisse der DREAM-Studie auf dem Kongress der International Surgical Sleep Society im September.

24,6 Millionen Euro im Rahmen eines ATM-(At-the-Market)-Angebots des Unternehmens an einen einzigen US-amerikanischen Investor aus dem Gesundheitssektor gesichert, was dem Unternehmen noch mehr Flexibilität im Hinblick auf die Markteinführung in den USA verschafft und die Liquidität bis Mitte 2026 erweitert.

Stärkung der Organisation in den USA durch die Ernennung von John Landry zum Chief Financial Officer sowie der Einstellung mehrerer wichtiger Führungskräfte im Vertrieb.

Umsatz im dritten Quartal von 1,3 Millionen Euro, was einem Wachstum gegenüber der Vorjahresperiode von 30 Prozent entspricht.

Gesamtliquidität von 71,0 Millionen Euro zum Ende des Quartals, 95,6 Millionen Euro auf Pro-forma-Basis einschließlich der 24,6 Millionen Euro aus dem ATM-Angebot. "Unsere Aktivitäten im dritten Quartal haben weiter dazu beigetragen, dass wir für eine erfolgreiche Markteinführung in den USA sehr gut positioniert sind. Auf der Grundlage der starken Ergebnisse der DREAM-Zulassungsstudie, die wir im September vorgestellt haben, konnten wir uns zusätzliches Kapital sichern. Aktuell konzentrieren wir uns auf den Ausbau unseres US-Vertriebsteams", kommentierte Olivier Taelman, Chief Executive Officer von Nyxoah. "Ich bin überzeugt, dass wir für eine erfolgreiche Kommerzialisierung von Genio® in den USA unmittelbar nach der FDA-Zulassung bestens vorbereitet sind." Ergebnisse des dritten Quartals 2024 KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG SOWIE GESAMTERGEBNISRECHNUNG (ungeprüft) (in Tausend) Drei Monate zum

30. September Neun Monate zum

30. September 2024 2023 2024 2023 Umsatzerlöse 1.266 976 3.258 2.524 Umsatzkosten (482) (336) (1.217) (930) Rohertrag € 784 € 640 € 2.041 € 1.594 Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (7.902) (6.568) (22.573) (19.330) Vertriebs- und Verwaltungskosten (8.042) (5.058) (20.396) (16.794) Sonstige Erträge / (Aufwendungen) 180 - 430 265 Operatives Ergebnis €(14.980) €(10.986) €(40.498) €(34.265) Finanzerträge 1.138 2.178 4.615 3.592 Finanzaufwendungen (3.043) (1.033) (5.480) (2.765) Ergebnis vor Steuern €(16.885) €(9.841) €(41.363) €(33.438) Einkommenssteuern (173) 2.229 (724) 1.119 Fehlbetrag im Berichtszeitraum €(17.058) €(7.612) €(42.087) €(32.319) Anteilseignern zurechenbarer Verlust €(17.058) €(7.612) €(42.087) €(32.319) Sonstiges Gesamtergebnis/(Verlust) Positionen, die nachträglich nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden (nach Steuern) Währungsumrechnungsdifferenzen (209) (10) (221) (88) Gesamtergebnis nach Steuern €(17.267) € (7.622) €(42.308) €(32.407) Anteilseignern zurechenbarer Verlust €(17.267) € (7.622) €(42.308) €(32.407) Unverwässerter Verlust pro Aktie (in EUR) €(0,496) €(0,266) €(1,346) €(1,166) Verwässerter Verlust pro Aktie (in EUR) €(0,496) €(0,266) €(1,346) €(1,166) KONSOLIDIERTE BILANZ (ungeprüft) (in Tausend) Stand zum 30. September

2024 31. Dezember 2023 AKTIVA Anlagevermögen Sachanlagevermögen 4.461 4.188 Immaterielle Vermögenswerte 49.558 46.608 Nutzungsrechte an Vermögenswerten 3.635 3.788 Latente Steuerforderungen 53 56 Sonstige langfristige Forderungen 1.475 1.166 € 59.182 € 55.806 Umlaufvermögen Vorräte 5.272 3.315 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.504 2.758 Sonstige Forderungen 2.992 3.212 Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 1.837 1.318 Kurzfristige Finanzanlagen 42.299 36.138 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 28.678 21.610 € 83.582 € 68.351 Bilanzsumme € 142.764 € 124.157 PASSIVA Kapital und Rücklagen Grundkapital 5.908 4.926 Kapitalrücklage 290.906 246.127 Rücklage für aktienbasierte Vergütung 8.943 7.661 Sonstiges Gesamtergebnis (84) 137 Verlustvortrag (200.966) (160.829) Den Aktionären zurechenbares Eigenkapital gesamt € 104.707 € 98.022 VERBINDLICHKEITEN Langfristige Verbindlichkeiten Finanzverbindlichkeiten 19.143 8.373 Leasingverbindlichkeiten 2.636 3.116 Pensionsrückstellungen 47 9 Rückstellungen 398 185 Steuerverbindlichkeiten 12 9 € 22.236 € 11.692 Kurzfristige Verbindlichkeiten Finanzverbindlichkeiten 399 364 Leasingverbindlichkeiten 1.151 851 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.109 8.108 Ertragssteuerverbindlichkeiten 2.495 1.988 Sonstige Verbindlichkeiten 4.667 3.132 € 15.821 € 14.443 Verbindlichkeiten gesamt € 38.057 € 26.135 Bilanzsumme € 142.764 € 124.157

Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse beliefen sich im dritten Quartal, das zum 30. September 2024 endete, auf 1,3 Millionen Euro, verglichen mit 1,0 Millionen Euro in der Vorjahresperiode. Umsatzkosten Die Umsatzkosten betrugen im dritten Quartal, das zum 30. September 2024 endete, 482.000 Euro, was einem Rohertrag von 0,8 Millionen Euro oder einer Bruttomarge von 62,0 Prozent entspricht. Im dritten Quartal 2023 beliefen sich die Umsatzkosten auf 336.000 Euro, was einem Rohertrag von 0,6 Millionen Euro oder einer Bruttomarge von 66,0 Prozent entspricht. Forschung und Entwicklung Im dritten Quartal, das zum 30. September 2024 endete, betrugen die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 7,9 Millionen Euro, gegenüber 6,6 Millionen Euro in der Vorjahresperiode. Operatives Ergebnis Das operative Ergebnis für das dritte Quartal, das zum 30. September 2024 endete, belief sich auf insgesamt 15,0 Millionen Euro gegenüber 11,0 Millionen Euro im dritten Quartal des Vorjahres. Der Anstieg ist auf eine Ausweitung der Vertriebsaktivitäten, höhere F&E-Aufwendungen und die laufenden klinischen Aktivitäten zurückzuführen. Liquidität Zum 30. September 2024 beliefen sich die liquiden Mittel und Finanzanlagen des Unternehmens auf 71,0 Millionen Euro, verglichen mit 57,7 Millionen Euro zum 31. Dezember 2023. Der gesamte Barmittelverbrauch betrug im dritten Quartal 2024 etwa 5,6 Millionen Euro pro Monat. Drittes Quartal 2024 Der Finanzbericht von Nyxoah für das dritte Quartal 2024, einschließlich der Einzelheiten zu den konsolidierten Ergebnissen, ist auf der Investoren-Website von Nyxoah verfügbar ( https://investors.nyxoah.com/financials ). Telefonkonferenz und Webcast Das Management des Unternehmens veranstaltet am Mittwoch, den 6. November 2024, ab 22:30 Uhr MEZ / 16:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz zur Vorstellung der Finanzergebnisse. Ein Webcast der Telefonkonferenz wird über die Investor-Relations-Website von Nyxoah oder über diesen Link zur Verfügung stehen: Nyxoahs Webcast zu den Q3 2024-Finanzergebnissen . Das Unternehmen empfiehlt denjenigen, die keine Fragen an das Management stellen möchten, den Webcast zu nutzen. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, verwenden Sie bitte den folgenden Link: Nyxoahs Telefonkonferenz zu den Q3 2024-Finanzergebnissen . Nach der Registrierung erhalten Sie eine E-Mail mit den Einwahldaten und einem individuellen Zugangscode für die Telefonkonferenz, der für die Teilnahme an der Live-Schaltung erforderlich ist. Um sicherzustellen, dass Sie vor Beginn der Telefonkonferenz zugeschaltet werden, empfiehlt das Unternehmen, sich mindestens zehn Minuten vor Beginn zu registrieren. Der Webcast wird aufgezeichnet und kurz nach der Beendigung der Telefonkonferenz zur Verfügung stehen. Diese Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Pressemitteilung ist die englische Fassung maßgebend. Über Nyxoah Nyxoah definieren Schlaf für Milliarden von Menschen, die an obstruktiver Schlafapnoe (OSA) leiden, neu. Wir sind ein Medizintechnikunternehmen, das bahnbrechende Technologien zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe auf Basis von Neuromodulation entwickelt. Unser erstes innovatives Produkt ist Genio®, ein batterieloses hypoglossales Neuromodulationsgerät, das durch einen einzigen Schnitt unter dem Kinn eigesetzt und durch ein externes Wearable aktiviert wird. Unser Ziel ist Innovationen voranzutreiben, und so haben wir bereits erstklassige Ergebnisse hinsichtlich der Entlastung von OSA-Patienten erzielen können. Nach dem erfolgreichen Abschluss der BLAST OSA-Studie erhielt das Genio®-System 2019 die europäische CE-Kennzeichnung. Nyxoah führte zwei erfolgreiche Börsengänge durch: an der Euronext Brüssel im September 2020 und an der NASDAQ im Juli 2021. Im Anschluss an die positiven Ergebnisse der BETTER SLEEP-Studie erhielt Nyxoah die CE-Zulassung für die Erweiterung seiner therapeutischen Indikationen auf Patienten mit vollständigem konzentrischem Kollaps (CCC), der derzeit in der Therapie der Wettbewerber kontraindiziert ist. Darüber hinaus gab das Unternehmen positive Ergebnisse der IDE-Zulassungsstudie DREAM für die Zulassung durch die FDA und die Vermarktung in den USA bekannt. Achtung - CE-Kennzeichnung seit 2019. Prüfpräparat in den Vereinigten Staaten. Durch US-Bundesgesetz auf die Verwendung im Rahmen von klinischen Studien in den USA beschränkt. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen, Überzeugungen und Meinungen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsorientiert und spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens bzw. der Direktoren oder der Geschäftsleitung des Unternehmens hinsichtlich des Genio®-Systems; geplanter oder laufender klinischer Studien mit dem Genio-System; der potenziellen Vorteile des Genio®-Systems; die Ziele von Nyxoah in Bezug auf die Entwicklung, den regulatorischen Weg und die potenzielle Verwendung des Genio®-Systems; den Nutzen der klinischen Daten für die potenzielle FDA-Zulassung des Genio®-Systems und die Berichtsdaten aus Nyxoahs US-Zulassungsstudie DREAM; den Erhalt der FDA-Zulassung; den Eintritt in den US-Markt; und den erwarteten Abschluss und die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Diese Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und Faktoren könnten sich negativ auf das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der hier beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr aufgeführt sind, der am 20. März 2024 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, sowie die nachfolgenden Berichte, die das Unternehmen bei der SEC einreicht. Eine Vielzahl von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Veränderungen der Nachfrage, des Wettbewerbs und der Technologie, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Leistungen oder Ergebnisse erheblich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf vergangene Trends oder Aktivitäten beziehen, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollten nicht als Zusicherung verstanden werden, dass solche Trends oder Aktivitäten in der Zukunft anhalten werden. Selbst wenn die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder Entwicklungen nicht unbedingt ein Indikator für die Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen. Es werden keine Zusicherungen und Garantien in Bezug auf die Richtigkeit oder Angemessenheit solch zukunftsgerichteter Aussagen gegeben. Infolgedessen lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu veröffentlichen, die sich aus veränderten Erwartungen oder veränderten Ereignissen, Bedingungen, Annahmen oder Umständen ergeben, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, es sei denn, dies ist gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben. Weder das Unternehmen noch seine Berater oder Vertreter noch eines seiner Tochterunternehmen, noch die leitenden Angestellten oder Angestellten dieser Personen garantieren, dass die Annahmen, die solchen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, fehlerfrei sind, noch übernehmen sie die Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder den tatsächlichen Eintritt der prognostizierten Entwicklungen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Wertpapiere des Angebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung rechtswidrig wäre. Kontakt Nyxoah

Loïc Moreau

IR@nyxoah.com Für Presseanfragen In den Vereinigten Staaten

FINN Partners - Glenn Silver

glenn.silver@finnpartners.com In Belgien/Frankreich

Backstage Communication - Gunther De Backer

gunther@backstagecom.be International/Deutschland

MC Services - Anne Hennecke

nyxoah@mc-services.eu



