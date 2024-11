Solana Prognose: +13 %! Bester Top 10 Coin - jetzt SOL kaufen?

Mit einem Kursplus von rund 13,5 Prozent war Solana bis dato der beste Top 10 Coin. Nun konnte sich in den letzten Stunden Dogecoin tendenziell verbessern und überholte SOL. Dennoch zeigte Solana über weite Strecken heute Stärke. Die Marktbreite steigt um 9 Prozent, Solana eben um 13,5 Prozent. Damit schießt SOL auch auf Wochensicht deutlich ins Plus. Erneut sind es SOL und DOGE, die unter den zehn wertvollsten Kryptowährungen auch in den letzten sieben Tagen die beste Performance zeigen.

Angetrieben wurde der jüngste Pump von dem Wahlsieg Donald J. Trumps in den USA. Denn die künftige Administration gilt als Krypto-freundlich. Mit einem roten Senat und einer möglichen Mehrheit im Repräsentantenhaus könnte Donald J. Trump seine Vorhaben leichter umsetzen. Dies dürfte dann auch der Krypto-Industrie zugutekommen. Ist SOL also eine gute Wahl im Jahr 2024? Erste Analysten sehen hier erneut gute Chancen.

Solana Analyse: SOL flippt BNB, Analysten bullisch

Übrigens wurde die relative Stärke von SOL auch durch das Flippening offensichtlich. Denn SOL überholte in den letzten 24 Stunden den BNB Coin. Wenn wir Tether als Stablecoin unberücksichtigt lassen, ist Solana hinter Bitcoin und Ethereum die drittwertvollste Kryptowährung der Welt. In den vergangenen zwei Jahren hat sich hier SOL zu einem Basis-Investment für Krypto-Anleger gemausert.

Übrigens gibt es einen anderen spannenden Vergleich. Denn Solana konnte nicht nur innerhalb des Kryptomarkts die Marktkapitalisierung verbessern und ein anderes Asset überholen. Ferner ist Solana als innovative Layer-1-Blockchain mittlerweile mit fast 90 Milliarden US-Dollar bewertet und damit wertvoller als Ferrari.

Der folgende Trader sieht im Monatschart einen potenziellen Ausbruch aus einem symmetrischen Dreieck, das sich bei Solana gebildet habe. Indiziert sei ein bullischer Ausbruch.

Auch im Tageschart stellt sich die folgende Situation vielversprechend dar. Denn hier überwindet SOL aktuell die Trendlinie. Der Ausbruch scheint geschafft, mit einer starken Tageskerze. Kleinere Rücksetzer könnten hier einen Einstieg ermöglichen. Der Trader hält eine zeitnahe Rallye über 200 US-Dollar für möglich.

Auch die folgenden Analysten sehen einen massiven Ausbruch aus einem langfristigen Dreieck. Berechnet man das Kursziel könnte SOL demnach bis auf 300 US-Dollar explodieren. Damit scheint das Chance-Risiko-Verhältnis immer noch attraktiv, da Händler bei einem Long-Setup die Ausbruchslinie natürlich für eine enge Absicherung via Stop-Loss nutzen könnten.

Solana is breaking out of this MASSIVE Symmetrical Triangle! This possible pump to $300 will destroy all the last bears pic.twitter.com/W5UzVPN1nZ - The Moon (@TheMoonCarl) November 6, 2024

Solana Alternative: Meme-Layer-2 auf 25 Mio. $ - was jetzt?

Während Solana für eine hochskalierbare Layer-1 bekannt ist, dreht sich bei Ethereum alles um das Ökosystem an Layer-2-Technologie. Pepe Unchained (PEPU) markiert einen neuen Weg im Meme-Coin-Bereich und sticht durch einen innovativen technischen Fokus hervor. Anders als viele typische Meme-Coins, die meist auf humorvollen Konzepten beruhen, integriert Pepe Unchained eine Layer-2-Technologie innerhalb des Ethereum-Netzwerks. Dieser technische Ansatz ermöglicht nicht nur effizientere Transaktionen mit reduzierten Gebühren, sondern bringt auch eine strukturelle Weiterentwicklung zu den Meme-Coins.

Der Erfolg von Pepe Unchained baut maßgeblich auf der starken Unterstützung seiner Community auf, die aktiv zur Verbreitung des Coins beiträgt. Soziale Medien wie X spielen eine zentrale Rolle: Hier hat sich PEPU mit über 50.000 Followern eine beachtliche Präsenz erarbeitet. Diese Community verstärkt den Hype um den Coin, indem sie den Coin teilt, über ihn diskutiert und so das Projekt bekannter macht.

Zum Pepe Unchained Presale

Zudem ist Pepe Unchained eben mehr als ein Meme-Coin - denn das Team zielt auf einen klaren Nutzen. Die technische Besonderheit von Pepe Unchained - die spezialisierte Layer-2-Lösung - reduziert die hohen Transaktionskosten und langen Bearbeitungszeiten, die das Ethereum-Netzwerk belasten. Durch diese Verbesserungen wird das Projekt zu einer benutzerfreundlichen Option für Meme-Coin-Tradern. Die Entwickler von PEPU haben ehrgeizige Pläne: Eine dezentrale Börse und ein Blockchain-Explorer sollen das wachsende Ökosystem zusätzlich stärken. Ferner soll es Entwicklerzuschüsse und Blockchain-Bridges geben. Erst neuerdings gab das Team bekannt, ein eigenes Launchpad auszubilden, das den schnellen Start neuer Meme-Coins ermöglicht.

Ein weiterer Meilenstein wurde bereits im Presale erreicht, wo PEPU rund 25 Millionen US-Dollar an Kapital generieren konnte. Dieser Erfolg ist ein starkes Zeichen für das breite Interesse an dem Coin. Denn PEPU geht zunehmend viral.

Der Verkauf erfolgt dabei in mehreren Phasen, wobei frühe Unterstützer von gestaffelten Preiserhöhungen profitieren. So lassen sich Buchgewinne maximieren. Zudem bietet PEPU seinen Besitzern die Möglichkeit, durch das Staking attraktive Renditen zu erzielen, die aktuell bei knapp 100 Prozent APY liegen. In den kommenden 24 Stunden können Anleger noch PEPU günstig kaufen - einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann ETH, USDT oder BNB gegen PEPU tauschen.

