Krypto News: Die beste Bitcoin-Strategie nach der US-Wahl

Bitcoin steigt in den letzten 24 Stunden um rund 10 Prozent und befindet sich aktuell auf einem neuen Allzeithoch bei rund 76.000 US-Dollar. Die Fantasie nach der US-Wahl steigt kontinuierlich. Zwar haben politische Börsen sprichwörtlich kurze Beine, doch könnte mit der Trump-Administration eben auch ein fundamentaler Wandel in der US-amerikanischen Regulierung Bitcoin und Co. mittelfristig antreiben.

Es gibt mannigfaltige Kurstreiber im November 2024 - nach der US-Wahl ist bereits vor dem Fed-Zinsentscheid. Doch welche Strategie könnten Anleger jetzt anwenden?

Bitcoin nach der US-Wahl erfolgreich traden - so funktioniert es

Nach der jüngsten US-Präsidentschaftswahl und einem zwischenzeitlichen Verlaufshoch beim Bitcoin-Kurs rund um 75.000 US-Dollar deuten die Analysten von Santiment auf eine interessante Dynamik hin. Die anfängliche Euphorie, ausgelöst durch die Aussicht auf Donald Trump als 47. Präsident der USA, flaute im Laufe des Handelstages ab. Dies zeigt sich in einer sinkenden FOMO, also der Angst, Gewinne zu verpassen. Der Rückgang dieser Kaufpanik könnte auf den ersten Blick einen Kursabfall nahelegen, doch Santiment sieht das Potenzial für eine gegenteilige Entwicklung. Bis dato behalten die Experten Recht - schließlich erreichte die wertvollste Kryptowährung der Welt vor rund einer Stunde bei 76.500 US-Dollar ein neues Allzeithoch.

So erkennen Händler, dass viele Akteure skeptisch werden und befürchten, das Kursmaximum sei bereits kurzfristig erreicht. Diese Unsicherheit kann jedoch paradoxerweise die Grundlage für weitere Kursanstiege schaffen. Wenn die allgemeine Marktstimmung eher skeptisch ist und viele Kleinanleger ihre Gewinne mitnehmen, entsteht ein eher pessimistisches Umfeld. In solchen Phasen entwickeln sich oft bullische Trends. Santiment betont, dass spekulativ angetriebene Rallyes wie diese stärker werden können, wenn die allgemeine Marktmeinung von Zweifeln geprägt ist. So offenbaren Sentiment-Indikatoren eben noch keinen überhitzten Zustand.

Der Bitcoin Fear and Greed Index ist ein Indikator, der die Marktstimmung bezüglich Bitcoin misst. Dieser basiert auf Faktoren wie Volatilität, Marktmomentum, Social Media und Umfragen. Der Index reicht von 0 (extreme Angst) bis 100 (extreme Gier), um zu zeigen, ob der Markt eher vorsichtig oder risikofreudig ist. Ein Wert von 70 signalisiert Gier - historisch gab es jedoch deutlich höhere Werte. So scheint Raum für weiteres Kurswachstum durchaus vorhanden.

Bitcoin Fear and Greed Index is 70. Greed

Current price: $73,802 pic.twitter.com/naNesRsCFK - Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) November 6, 2024

Die von Santiment empfohlene Strategie richtet sich nun an Investoren, die aktuell auf steigende Kurse setzen. In diesem Fall sei es strategisch günstig, wenn Skepsis über Bitcoin dominiert und andere Trader zur Gewinnmitnahme tendieren, das Engagement auszubauen. Ein solcher Verkaufsdruck kann kurzfristig den Markt bereinigen und weiteres Wachstum ermöglichen. Rücksetzer bleiben demnach im November 2024 klar Chancen.

The trader euphoria toward crypto appears to have peaked during the late US hours when traders recognized the likely outcome of Trump being elected as the 47th US president.



For now, the FOMO has settled down mildly after Bitcoin topped at $75K approximately 15 hours ago.… pic.twitter.com/fvPdKEmazC - Santiment (@santimentfeed) November 6, 2024

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.