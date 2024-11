Bullenmarkt voraus: Bitcoin hat sein Allzeithoch markiert

Die gestrige US-Präsidentschaftswahl hat in den letzten Monaten ganz klar die Medienlandschaft bestimmt. Vor allem in den Krypto- und Börsenmedien. Seit heute Morgen ist klar: Der neue US-Präsident heißt Donald Trump. Damit ist er der 45. und 47. US-Präsident und erst der Zweite, der es geschafft hat, nach einer zwischenzeitlichen Amtszeit eines US-Präsidenten erneut ins Amt gewählt zu werden.

Der Aktien- und Kryptomarkt hat das mit einer sofortigen Kursrakete gefeiert und ist in der Spitze um über 9 Prozent gestiegen. Dabei hat er mit 75.585,8 US-Dollar nach monatelangem Tauziehen endlich ein neues Allzeithoch erreicht!

(Der Bitcoin ist durch Donald Trumps Wahlsieg auf ein neues Allzeithoch gestiegen - Quelle: Tradingview.com)

Die Krypto-Branche feiert Donald Trumps Wahlsieg

Als feststand, dass Donald Trump der Sieger der US-Wahl werden würde, begannen nicht nur die Märkte zu steigen. Viele Krypto-Analysten, Medien und zahlreiche bekannte Persönlichkeiten wie etwa Michael Saylor meldeten sich positiv über den Wahlausgang zu Wort. Besonders überraschend war die Deutlichkeit, mit der Trump in Führung gegangen war. Vorab rechneten nämlich alle Prognosen mit einem äußerst knappen Ergebnis. In Wahrheit war es aber für Donald Trump eher eine Art Erdrutschsieg. Michael Saylor, der CEO von MicroStrategy, hat sich darüber ordentlich gefreut, wie ein Post auf X (ehemals Twitter) vermuten lässt.

Da Donald Trump dem Kryptomarkt eine Menge großer Versprechen gegeben hat, ist jetzt davon auszugehen, dass der Bitcoin und Co. in den nächsten Wochen eine starke Rallye erleben könnten. Selbst wenn Trumps Amtsantritt eigentlich erst am 20. Januar 2025 ansteht. Wahrscheinlich werden allein die Hoffnungen und Spekulationen auf die künftigen Ereignisse ausreichen, um den Kryptomarkt regelrecht zu beflügeln.

Damit wäre ein oft prognostizierter Kurs von 100.000 US-Dollar im Bitcoin bis Jahresende durchaus denkbar. Im Zuge dessen könnte aber nicht nur der Bitcoin stark ansteigen. Auch Pepe Unchained ($PEPU), ein neuer Coin mit großem Potenzial, könnte sich vervielfachen und seinen frühen Investoren des ICOs im besten Fall hohe Gewinne einbringen.

Pepe Unchained steigt nach Wahlsieg von Trump auf 25 Mio. US-Dollar

Pepe Unchained gehört zu einer neuen Generation von Coins. Und zwar zu einer, die deutlich unabhängiger von dem traditionellen Kryptomarkt und seinen bislang oft genutzten Blockchains wie der von Solana oder Ethereum ist. Das liegt daran, dass $PEPU seine eigene Blockchain hat.

Die PEPU-Chain ist unglaublich leistungsfähig und schafft Transaktionen an die 100x schneller und unter deutlich günstigeren Konditionen als die von Ethereum. Das könnte für den Coin eine unglaubliche Entwicklung bedeuten, die auch den Kurs stark nach oben treiben könnte.

Die hauseigene Blockchain von $PEPU ist nicht nur sehr effizient und modern, sondern für Entwickler auch extrem einfach zu adaptieren. Diese 3 Punkte machen sie sehr geeignet für neue Coins. Sollte die Blockchain von Pepe Unchained bald für viele andere neue Meme-Coins genutzt werden, würde ein ganzes Ökosystem um $PEPU herum entstehen.

Für Pepe Unchained und seine frühen Investoren könnte das einen gewaltigen Gewinnsprung bedeuten. Allerdings ist die Gelegenheit, zu den frühen Investoren zu gehören, aber bald vorbei. Denn bald schließt der Presale von $PEPU und der offizielle Börsenhandel beginnt. Wer also noch zum besten Kurs in Pepe Unchained investieren möchte, sollte sich beeilen.

