Zilch , das weltweit erste werbefinanzierte Zahlungsnetzwerk (ASPN), transformiert seine Underwriting-Infrastruktur mit der Risikomanagement-Plattform von Taktile , steigert die Effizienz und senkt die Anbieter- und Nutzungskosten.

Zilch, der Fintech-Zahlungsinnovator des weltweit ersten werbefinanzierten Zahlungsnetzwerks (ASPN), hat seine Infrastruktur für die Risikobewertung revolutioniert und durch den Wechsel zu Taktile, einer hochmodernen Entscheidungsplattform, Einsparungen erzielt, indem die Anbieter- und Nutzungskosten um mehr als die Hälfte gesenkt wurden. Diese strategische Neuausrichtung steigert nicht nur die betriebliche Effizienz von Zilch, sondern unterstützt auch das nachhaltige Wachstum des Unternehmens im hart umkämpften Finanztechnologie-Sektor.

Bahnbrechende Veränderung im Bereich der Verbraucherzahlungen

Als Vorreiter im Bereich der Verbraucherzahlungen hat Zilch die Vision, die hohen Kosten für Verbraucherkredite endgültig zu beseitigen. Das Unternehmen ermöglicht es Verbrauchern, überall und jederzeit Einkäufe zu tätigen, ohne in die Schuldenfalle zu geraten, die Verbraucher allein in den USA und Großbritannien 150 Milliarden US-Dollar an Zinsen und Gebühren kostet. Seit der Einführung 2020 hat Zilch seinen über 4 Millionen Kunden mehr als 600 Millionen US-Dollar gespart und als erstes reguliertes Kreditprodukt seiner Art in der BNPL-Branche ist es das ehrgeizige Ziel von Zilch, diese 150 Milliarden Dollar auf null zu reduzieren, auf Zilch (Zilch, englisch nichts). Um diese Vision weiter zu verwirklichen und die rasanten Fortschritte bei der Entscheidungssoftware zu nutzen, erkannte Zilch die Notwendigkeit, seine Kreditvergabeprozesse zu modernisieren, um eine größere Widerstandsfähigkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit zu erreichen.

Die Lösung: Taktiles transformative Plattform

Unter der Leitung von Des Mcnamara, Chief Risk Officer von Zilch, leitete Chanuka Perera, Head of Credit Risk bei Zilch, die Suche nach einer Plattform, die mit den ehrgeizigen Wachstumsplänen von Zilch in Einklang gebracht werden konnte. Nach einer umfassenden Bewertung mehrerer automatisierter Entscheidungstools erwies sich Taktile als die klare Wahl und bot die Flexibilität und Innovation, die Zilch benötigte.

"Die Plattform von Taktile hat unsere Teams in die Lage versetzt, die Kontrolle über unsere automatisierten Zeichnungsprozesse zu übernehmen, sodass wir Entscheidungen mit beispielloser Geschwindigkeit und Unabhängigkeit erstellen, testen und optimieren können", so Chanuka Perera. "Diese Umstellung hat nicht nur unsere Abläufe optimiert, sondern auch zu erheblichen Kosteneinsparungen geführt, wodurch Ressourcen für weitere Innovationen frei wurden."

Nahtlose Integration und Befähigung

Der Übergang zu Taktile verlief schnell und reibungslos, da Zilch die Migration in nur vier Wochen abschloss und das neue System in Betrieb nahm. Die intuitive Benutzeroberfläche von Taktile mit vorgefertigten "Knoten" ermöglicht es den Fachexperten von Zilch, Zeichnungsentscheidungen zu treffen und zu verfeinern, ohne dass externe Unterstützung oder technisches Fachwissen erforderlich ist.

Taktiles Data Marketplace, der eine umfangreiche Bibliothek vorgefertigter Datenintegrationen enthält, vereinfachte die Abläufe bei Zilch weiter, indem er einen einfachen Zugang zu wichtigen Datenanbietern ermöglichte. Diese Self-Service-Funktion hat es den Kredit- und Risikoteams von Zilch ermöglicht, Entscheidungsabläufe schnell zu entwickeln, zu testen und zu optimieren, wodurch die Abhängigkeit von externen Beratern erheblich reduziert wurde.

Ein strategischer Schritt für langfristigen Erfolg

Die Einführung von Taktile hat nicht nur unmittelbare Kosteneinsparungen zur Folge. Mit einer flexiblen, skalierbaren Plattform ist Zilch nun besser gerüstet, um die Komplexität seiner schnell wachsenden globalen Geschäftstätigkeit zu bewältigen und auf sich ändernde Marktanforderungen zu reagieren.

"Wir sehen unsere Partnerschaft mit Taktile als einen wesentlichen Faktor für unseren bisherigen Erfolg, der noch weiter wachsen wird. Durch die Kostensenkung und die erhöhte Agilität sind wir jetzt besser denn je darauf vorbereitet, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und unsere Reichweite zu vergrößern", fügte Perera hinzu.

Über Zilch

Zilchs Vision ist es, die hohen Kosten von Verbraucherkrediten zu beseitigen. Für immer.

Zilch ist ein mehrfach ausgezeichneter Pionier des weltweit ersten werbefinanzierten Zahlungsnetzwerks (ASPN), das direkt an den Verbraucher geht. Durch die Nutzung seines einzigartigen, vertikal integrierten Geschäftsmodells mit Erstanbieterdaten hebt sich Zilch von der etablierten Fintech-Branche ab und bietet eine profitable globale Einnahmequelle, die Kunden und Vermarktern gleichermaßen einen unübertroffenen Mehrwert bietet. Heute revolutioniert Zilch die 50 Billionen US-Dollar schwere Werbe- und Zahlungsbranche, indem es das Beste aus Debit-, Kredit- und Spargeschäften zusammenführt.

Zilch wurde von Philip Belamant, Sean O'Connor und Serge Belamant mitbegründet und bietet Millionen von Kunden die Freiheit, überall auf der Welt (online oder offline) zu bezahlen und dabei bis zu 5 Cashback und Prämien auf Debitzahlungen ("Pay Now") zu erhalten oder zinslose Kreditrückzahlungen über sechs Wochen oder drei Monate zu verteilen. Dabei hilft Zilch den Kunden, ihr Kreditprofil bei den großen Kreditagenturen aufzubauen. Innerhalb von 44 Monaten seit seiner Einführung 2020 hat Zilch mehr als 4 Millionen registrierte Kunden gewonnen.

Im September 2024, vier Jahre nach dem offiziellen Start im Jahr 2020, gab Zilch bekannt, dass das Unternehmen im Juli 2024 in Rekordzeit die Profitabilität im ersten Monat erreicht und dabei die Umsatzrate von 130 Millionen US-Dollar überschritten hat, womit es mit europäischen Fintech-Giganten wie Revolut, Starling Bank und Monzo Schritt hält.

2023 führte Zilch seinen proprietären ASPN-Dienst ein, der Händlern weltweit eine sofortige Verbindung mit Zilchs First-Party-Data-Netzwerk mit Millionen von High-Intent-Kunden ermöglicht und den Kunden gleichzeitig personalisierte Einsparungen, Angebote und Rabatte bietet, die auf ihre täglichen Ausgaben abgestimmt sind.

Im Januar 2023 schloss Zilch eine bahnbrechende Berichtsvereinbarung mit den wichtigsten Kreditauskunfteien Großbritanniens und veränderte das britische Kreditwesen, indem es allen Erwachsenen ermöglichte, ihre Kreditwürdigkeit mit zinslosen Krediten statt mit teuren revolvierenden Kreditprodukten aufzubauen.

Seit April 2020 wird Zilch von der Financial Conduct Authority (FCA) reguliert und hat im Rahmen des Regulatory Sandbox Programme eine Verbraucherkreditlizenz erhalten.

Angetrieben von Innovation und dem Streben nach Exzellenz setzt Zilch neue Maßstäbe in der Branche, um ein integrativeres und effizienteres Ökosystem zu schaffen, das Millionen von Nutzern in die Lage versetzt, ihr finanzielles Leben effektiver und transparenter zu planen und zu verwalten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.zilch.com.

Über Taktile

Taktile ist eine Entscheidungsplattform der nächsten Generation, die es Fachexperten ermöglicht, automatisierte Risikoentscheidungen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu erstellen, zu überwachen und zu optimieren von der Kreditvergabe über Onboarding und KYC/KYB bis hin zur Transaktionsüberwachung und zum Inkasso. Mit seiner Low-Code-Benutzeroberfläche und dem erstklassigen Marktplatz für die Integration von Daten Dritter ermöglicht Taktile Kredit-, Betrugs- und Risikoteams, die Abhängigkeit von der Technik zu verringern, sich schnell an Marktveränderungen anzupassen und letztlich das Wachstum zu fördern, während gleichzeitig die Betriebskosten gesenkt werden.

