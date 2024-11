Biosynth, ein globaler Anbieter von wichtigen Grundstoffen und Dienstleistungen für die Life-Science-Industrie, gab heute bekannt, dass sein Board of Directors Matt Gunnison mit sofortiger Wirkung zum neuen Chief Executive Officer und Mitglied des Board of Directors ernannt hat. Außerdem wurde Kieran Murphy zeitgleich vom Board zum Chairman ernannt.

Matt Gunnison tritt die Nachfolge von Urs Spitz an, unter dessen Führung Biosynth ein beeindruckendes Wachstum erzielen und seine Position im Life-Science-Sektor konsolidieren konnte. Urs Spitz wird weiterhin Mitglied des Board of Directors sein.

"Wir sind Urs dankbar für seinen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Biosynth zu dem innovativen und prosperierenden Unternehmen, das es heute ist. Wir begrüßen Matt sehr herzlich als neuen CEO. Seine Vision und langjährige Erfahrung wird im nächsten Kapitel des Unternehmens von zentraler Bedeutung sein", erklärt Kugan Sathiyanandarajah, Partner bei KKR und Head of Europe für die Umsetzung der KKR-Strategie Health Care Strategic Growth im Gesundheitssektor.

"Ich bin sehr erfreut, zu diesem spannenden Zeitpunkt zu Biosynth zu wechseln. Unter Urs' Führung hat das Unternehmen ein robustes Fundament errichtet, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team, um unser Wachstum und unsere Innovationszyklen weiter zu beschleunigen. Wir werden auch künftig wichtige Grundstoffe und Dienstleistungen bereitstellen, die den Fortschritt der Biowissenschaften voranbringen, und einen spürbaren Beitrag zur globalen Gesundheit leisten", so Matt Gunnison.

"Es ist eine besondere Ehre, zum Chairman von Biosynth ernannt zu werden. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit Matt und dem gesamten Team, um das Unternehmen weiterhin auf Wachstumskurs zu halten. Biosynth ist ein wichtiger Innovator der Life-Science-Branche, und ich bin zuversichtlich, dass wir die optimale Führung und Vision haben, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein", kommentiert Kieran Murphy.

"Ich bin sehr stolz auf das, was Biosynth bisher erreicht hat. Ich möchte Matt und Kieran zu ihren neuen Aufgaben gratulieren und wünsche ihnen und dem gesamten Biosynth-Team viel Erfolg in den kommenden Jahren. In meiner Rolle als Mitglied des Board of Directors werde ich sie weiterhin unterstützen, während sie Biosynth in diese neue Phase führen", erklärt Urs Spitz.

Derzeit ist Matt als CEO bei Gamma Biosciences tätig, einer Investitionsplattform für Biowissenschaften, die er gemeinsam mit der führenden globalen Investmentgesellschaft KKR gegründet hat. Er bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Gesundheits- und Biowissenschaftsbranche mit. Bei Gamma beaufsichtigte Matt die Akquise und das Management eines Portfolios von Wachstumsunternehmen in der Biopharmaindustrie. Vor seinem Wechsel zu Gamma war er in verschiedenen Positionen bei GE Healthcare tätig zuletzt als Head of Corporate Development für den 19 Milliarden US-Dollar schweren Geschäftsbereich von General Electric Co. Matt besitzt einen B.A. in Wirtschaftswissenschaften von der Georgetown University und einen J.D. von der University of Michigan.

Kieran ist bisher als Senior Advisor bei KKR tätig und wird von Gamma Biosciences, wo er seit 2022 als Chairman Verantwortung trägt, zu Biosynth wechseln. Er bringt eine jahrzehntelange Management- und Board-Erfahrung in der Gesundheits- und Biowissenschaftsbranche mit, unter anderem als ehemaliger President und CEO bei GE Healthcare und GE Healthcare Life Sciences.

Neben Matt und Kieran ist Eric Simpson, vormals Vice President bei Gamma Biosciences, als Head of Corporate Development für Biosynth tätig.

Über Biosynth

Biosynth ist ein Zulieferer wichtiger Grundstoffe und sichert die Versorgungsketten der Biowissenschaftsindustrie durch globale Forschungs-, Produktions- und Vertriebseinrichtungen. Biosynth ist ein Innovationsführer und vertrauenswürdiger Partner der Pharma- und Diagnostikbranche, wo Chemie und Biologie, Produkte und Dienstleistungen sowie Innovation und Qualität aufeinandertreffen. Mit einem unübertroffenen Portfolio von über einer Million Produkten und umfassenden Produktionsdienstleistungen für den Forschungsbereich ist Biosynth ein vertrauenswürdiger Partner mit einer einzigartigen Expertise und Kompetenz auf den Gebieten komplexe Chemikalien, Peptide und wichtige Biologika. Biosynth hat seinen Sitz in Staad, Schweiz, und ist unter anderem im Besitz von KKR, Ampersand Capital Partners und dem Management. Mehr über Biosynth erfahren Sie unter www.biosynth.com.

Über KKR

KKR ist eine führende globale Investmentgesellschaft, die alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Mit einer langfristigen und disziplinierten Anlagestrategie, einem hochqualifizierten Team und dem nachhaltigen Wachstum seiner Portfoliounternehmen und Communitys strebt KKR attraktive Investitionsrenditen an. KKR sponsert Investmentfonds, die in private Beteiligungen, Kredite und Sachwerte investieren, und hat strategische Partner, die Hedgefonds verwalten. Die Versicherungs-Tochtergesellschaften von KKR bieten Renten-, Lebens- und Rückversicherungsprodukte an, die von der Global Atlantic Financial Group verwaltet werden. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch auf Aktivitäten der von KKR gesponserten Fonds und Versicherungstöchter beziehen. Weitere Informationen über KKR Co. Inc. (NYSE: KKR) finden Sie auf der Website von KKR unter www.kkr.com. Weitere Informationen über die Global Atlantic Financial Group finden Sie auf der Website der Global Atlantic Financial Group unter www.globalatlantic.com.

Über Ampersand

Ampersand Capital Partners wurde 1988 gegründet und ist eine Private-Equity-Firma des mittleren Marktsegments mit einem verwalteten Vermögen von 3 Milliarden US-Dollar und Spezialisierung auf wachstumsorientierte Investitionen in der Gesundheitsbranche. Mit Niederlassungen in Boston, US-Bundesstaat Massachusetts, und Amsterdam, Niederlande, nutzt Ampersand eine einzigartige Kombination aus Private Equity und operativer Erfahrung, um zusammen mit den Managementteams der Portfoliounternehmen Werte zu schaffen und die langfristige Performance zu verbessern. Ampersand hat zum Aufbau zahlreicher marktführender Unternehmen in allen seinen Kernsektoren des Gesundheitswesen beigetragen. Für weitere Informationen besuchen Sie Ampersandcapital.com oder folgen Sie Ampersand auf LinkedIn.

