Der Elektroautohersteller Tesla erlebt einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Die Aktie verzeichnete einen Anstieg von fast 15 Prozent und erreichte 288,53 US-Dollar. Dieser Kurssprung folgt auf zwei bedeutende Ereignisse: den Wahlsieg von Donald Trump und die Bekanntgabe beeindruckender Produktionszahlen. Tesla feierte kürzlich die Herstellung seines sieben millionsten Fahrzeugs und steigerte die Produktion im dritten Quartal um 9 Prozent auf knapp 470.000 Einheiten. Zusätzlich plant das Unternehmen, die Gehälter um 4 Prozent zu erhöhen und 500 temporäre Stellen in Festanstellungen umzuwandeln.

Positive Aussichten trotz Herausforderungen

Analysten zeigen sich optimistisch hinsichtlich Teslas Zukunft. Trotz möglicher Marktschwankungen wird für das Gesamtjahr ein Gewinn pro Aktie von 2,41 Dollar prognostiziert. Experten erwarten, dass Tesla von Trumps Präsidentschaft profitieren könnte, insbesondere aufgrund der engen Beziehung zwischen dem Unternehmenschef und dem neuen Präsidenten. Zudem könnten geringere Steuern und erleichterte Übernahmen das Wachstum fördern. Die Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz und das Thema Robotaxis könnten ebenfalls an Dynamik gewinnen, was Teslas Position am Markt weiter stärken würde.

