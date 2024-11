Wann kommen die Solana-ETFs nach dem Trump-Wahlsieg in den USA?

Nun wurde der 47. Präsident der USA gewählt und wieder einmal ist es Donald Trump geworden, der schon vor Joe Biden im Amt war. Seitdem hat sich seine Haltung gegenüber den Kryptowährungen jedoch deutlich verbessert.

Zudem war sein Wahlsieg laut der Einschätzung einer Reihe von Analysten einer der wichtigsten Faktoren für die schnelle Genehmigung eines Solana-Spot-ETFs. Wann es frühestens geschehen kann und möglicherweise mithilfe enormer Liquiditätszuflüsse den SOL-Kurs auf neue Allzeithochs treibt, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren.

Solana-Spot-ETFs könnten schnell durch neuen SEC-Vorsitzenden kommen

Laut einem Bericht von Bernstein-Analysten wird im Falle einer zweiten Präsidentschaft von Donald Trump mit einem kryptofreundlichen SEC-Vorsitzenden gerechnet. Denn auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville hatte Trump angekündigt, dass er den kryptofeindlichen Gary Gensler ersetzen will.

Bereits zuvor gab es Spekulationen über seinen Nachfolger, wofür eine Liste mit potenziellen kryptofreundlichen Kandidaten aufgestellt wurde. Zu ihnen zählt unter anderem Dan Gallagher, welcher auch der Leiter der Rechtsabteilung der Börse Robinhood ist und früher bei der SEC gearbeitet hat. Das Unternehmen vertritt er derzeit in einer Verhandlung gegen die Wertpapieraufsichtsbehörde wegen Kryptowährungen.

Ebenfalls zur Auswahl stehen Chris Gincarlo, der aufgrund seiner Rede vor dem Kongress den Spitznamen Crypto Dad erhielt und an Privatsphäre schützenden CBDCs forscht, und passend dazu Hester Pierce, die wegen ihrer Unterstützung der Kryptoindustrie auch als Crypto Mom bezeichnet wird. Ein weiterer potenzieller SEC-Vorsitzender ist Robert Stebbins, der die SEC für ihre harte Kryptopolitik kritisierte.

Die Bernstein-Analysten gehen in ihrem Bericht außerdem davon aus, dass nun mit einer deutlichen Verbesserung des regulatorischen Umfeldes zu rechnen ist. Somit würde sich vieles besser gestalten, da dies einer der größten Gefahren war. Einige unterstellten der SEC sogar, dass sie sich absichtlich so unklar artikuliert, um hinterher die Projekte zu verklagen.

Es sei nur auf die Rechtsstreitigkeiten mit Coinbase, Robinhood, Binance und viele weitere verwiesen. Ebenso sollen sich eigentlich alle Krypto-Unternehmer bei dem Gespräch mit Kamala Harris bei der Frage gemeldet haben, wer Probleme bei der Eröffnung eines Bankkontos hatte. Zudem wurden die kryptofreundlichen Banken nacheinander angegriffen.

Neue Regierung erhöht die Chance für Solana-ETF und beschleunigt den Prozess

Mithilfe des "Safe Harbor Proposal" der SEC-Abgeordneten Hester Peirce könnte zudem eine Schonfrist für Krypto-Start-ups eingeführt werden. Durch diese hätten diese drei Jahre Zeit, um ihr Projekt ausreichend dezentral zu organisieren. Davon könnten wiederum viele Kryptowährungen wie Solana profitieren, das zuletzt im Gerichtsfall mit Cumberland von der SEC als Wertpapier bezeichnet wurde.

Zwar ist dies laut der Ansicht des BlackRock-CEOs Larry Fink für Ethereum schon kein Hindernis für die Genehmigung eines Spot-ETFs gewesen, jedoch könnte es den Prozess nun beschleunigen.

Laut Einschätzung des Bloomberg-ETF-Analysten Eric Balchunas, GSR Markets und weiteren hat ein Trump-Sieg zudem einen erheblichen Einfluss auf die Zulassung der Solana-ETFs. Zurückgeführt wurde dies auch unter anderem auf einen neuen SEC-Vorsitzenden.

Bereits im Juni wurden die ersten Anträge in den USA für Solana-Spot-ETFs von VanEck und 21Shares eingereicht. Ende Oktober ist dann ein weiterer von Canary Capital hinzugekommen, während zeitgleich für eine Reihe weiterer digitaler Assets börsennotierte Investmentvehikel in die Wege geleitet wurden oder schon erschienen sind.

Wann wird der Solana-ETF in den USA erscheinen?

In Brasilien wurde für Solana beispielsweise schon im August der weltweit erste Solana-Spot-ETF zugelassen. Nur zwei Wochen danach ist ein weiterer in dem Land erschienen, welcher sich das große Potenzial von Solana zunutze machen wollte. Aber auch das Unternehmen Cyberpunk Holdings Inc. wurde mittlerweile strategisch vollkommen auf das Solana-Ökosystem ausgerichtet und zu Sol Strategies Inc. umfirmiert.

Dennoch liegt die Chance für eine Genehmigung eines Solana-Spot-ETFs in diesem Jahr laut der Einschätzung der Nutzer der dezentralen Wettplattform Polymarket in diesem Jahr nur bei 5 %, da Donald Trump erst am 5. Januar ins Amt gelassen wird. Ebenso gehen die Bloomberg-ETF-Analysten davon aus, dass der Solana-ETF erst im kommenden Jahr genehmigt werden könnte, wenn Trump ins Amt kommt.

Chance für die Genehmigung eines SOL-ETFs in 2024 | Quelle: Polymarket

Darf man Donald Trump bei seinem Wort nehmen, so könnte Gensler allerdings schon am ersten Tag abgesetzt werden. Zumindest hat er angekündigt, dass er dies vorhat. Somit könnte die Genehmigung der Solana-ETFs schon rasant geschehen.

Allerdings ist eine vorzeitige Amtsenthebung außer bei schweren Vergehen nicht möglich, diese könnten jedoch aufgrund seiner für den Kryptomarkt und daher die amerikanische Wirtschaft verheerende Politik gegeben sein.

Dennoch ist dies bisher noch ungewiss und somit könnte sich seine Absetzung in die Länge ziehen. Dadurch, dass die Republikaner aber auch bei dem Senat die Mehrheit erlangt haben, kann somit die präsidiale Entscheidung von Trump leichter von dem US-Senat abgesegnet werden. Daher ist tendenziell mit einer früheren Genehmigung zu Jahresbeginn zu rechnen.

Dieser Coin könnte Solana bald mehr als die Hälfte des Volumens kosten

Betrachtet man einmal die Aufteilung der Transaktionen der Solana-Blockchain, so fällt auf, dass derzeit 58 % von ihnen pro Tag auf die Memecoin-Launchplattform Pump.Fun zurückzuführen ist. Somit könnte die SOL-Chain Ethereum zeitweise bei einigen Parametern übertreffen und vor allem durch die hohe Nutzeraktivität wachsende Gebühren einnehmen.

Anteil der Pump.Fun-Transaktionen von Solana | Quelle: Dune - @hashed_official

Nun könnte dies jedoch durch den vermutlich größten Konkurrenten infrage gestellt werden. Denn aus der Community eines der erfolgreichsten Memecoins ist jetzt mit Pepe Unchained die Weiterentwicklung erschienen, welche den beliebten Frosch und seine Armee jetzt mit einer Reihe von fortschrittlichen Features ausrüsten will, um den Memetoken-Sektor auf die nächste Stufe zu bringen.

Das ambitionierte Team von Pepe Unchained zeigt schon weit vor Abschluss seines Presales seine Entschlossenheit und aufmerksame Beobachtungsfähigkeiten des Marktes. Denn insbesondere die Memecoin-Launchpads haben es vielen zurzeit angetan, ob Entwickler oder Investoren, da sie einige Vorteile für Investoren bieten. Dazu gehört die schnelle, einfache, transparente, sichere, faire und günstige Startmöglichkeit für Memetoken.

Da es sich jedoch noch um einen jungen Markt handelt, welcher bisher nicht so stark wie andere Kryptosektoren etabliert ist, gibt es auch hier noch einiges an Verbesserungspotenzial. Zuerst einmal will das Team den Unterschied zu Solana mit der eigenen Ethereum-Skalierungslösung auflösen, was wiederum allen Angeboten des Projekts zugutekommt.

Somit sollen Investoren, Entwickler und Nutzer angezogen werden, welche zudem auf Ethereum viel zahlreicher als auf Solana vertreten sind. Davon kann wiederum Pepe Unchained profitieren, das kürzlich sein eigenes Inkubatoren-Programm gestartet hat, um weitere Entwickler für sein expandierendes Ökosystem zu gewinnen und somit den Wert des eigenen Coins durch eine natürliche Nachfrage zu steigern.

Bisher ist bekannt, dass es eine dezentrale Kryptobörse geben wird. Außerdem wird mit der Brücke die Interoperabilität gesteigert, indem sich die Assets schnell und einfach über Blockchains hinweg nutzen lassen. Um das Kapital der Anleger langfristig zu binden und bedeutendere Entwicklungen voranzutreiben, wurde ein Staking-Mechanismus mit einer Rendite in Höhe von attraktiven 94 % pro Jahr eingeführt.

Presale von Pepe Unchained ist bald vorbei

Während die meisten Memecoin-Entwickler aufgrund eines frühen Reichtums oder Misserfolgs ihre Projekte aufgeben, nimmt Pepe Unchained schon vor der ersten Listung immer mehr an Fahrt auf, was auf eine großartige Zukunft hindeutet. Somit zeigt es, dass das Team trotz des Erfolges "hungrig" bleibt und somit nicht in der Faulheit der Dekadenz verfällt.

Der größte Vorteil ist jedoch, von dem Boom und den Gebühren profitieren zu können, ohne das Risiko hunderter einzelner Coins auf sich zu nehmen. Dabei kann er mit seinem diversifizierten Angebot sogar für traditionelle Investoren eine interessante Option bieten. Bald wird sich das Zeitfenster für den derzeit beliebtesten Presale jedoch geschlossen haben.

Noch können die $PEPU-Coins mit einem Rabatt für 0,01229 USD vor der ersten Listung erworben werden. Schon jetzt haben viele Wale und Krypto-Unternehmer wie Mario Nawfal Interesse gezeigt und investiert. Ebenso sollen Tier-1-Kryptobörsen bereits für eine Listung anstehen, was dem Coin einen besonders explosiven Start bescheren kann. Schließlich ist dies eine Strategie, mit der einige Memetoken-Trader Millionäre geworden sind.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.