Otsu, Japan (ots/PRNewswire) -Nippon Electric Glass Co., Ltd, "NEG", mit Hauptsitz in Otsu, Japan, gab einen neuen Namen und ein neues Logo für seine alkaliresistente Glasfaser (ARG Fiber) Produktpalette bekannt. Dies stellt eine neue Etappe in der über 40-jährigen Geschichte von ARG Fiber dar, die in dieser Zeit an zahlreichen Architektur- und Bauvorhaben mitgewirkt hat.Logo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106496/202410258779/_prw_PI2fl_lp9uq331.jpgBild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106496/202410258779/_prw_PI1fl_472YDyr2.jpegInformationen zum neuen Namen "WizARG " und das MarkenkonzeptWizARG ist eine Wortschöpfung aus "Wizard" und "ARG Fiber". Es vermittelt das Gefühl der Freiheit, etwas Magisches zu schaffen. NEG wird auch weiterhin die Kreativität und den Wert von Architektur, Bauwesen und einer Vielzahl anderer Skulpturen auf der ganzen Welt schützen.Die Merkmale von WizARG- Erfahrungen und ErfolgeSeit mehr als 40 Jahren ist WizARG im Hoch- und Tiefbau weit verbreitet.- Hergestellt in JapanWizARG hat seinen Sitz in Japan und entwickelt und produziert dort. NEG sorgt für eine stabile Versorgung durch ihre Vertriebsstandorte in der ganzen Welt.- Umfangreiche ProduktpaletteNEG entwickelt verschiedene Formen und schlägt Produkte vor, die den Anwendungen ihrer Kunden entsprechen.- Hohe AlkalibeständigkeitWizARG enthält einen hohen Prozentsatz an Zirkoniumdioxid, was seine Alkalibeständigkeit in Zementkompositen erhöht.- Vorschläge für KonstruktionsmethodenBei der Sprühmethode kann NEG durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen optimale Spezifikationen liefern.NEG produziert und verkauft seit über 40 Jahren ARG Fiber. Mit seinen Errungenschaften und Erfahrungen sowie der Einführung eines neuen Produktnamens und Logos will das Unternehmen seinen Kunden Produkte anbieten, die ihren Bedürfnissen besser entsprechen. Darüber hinaus wird NEG aktiv auf dem globalen Markt expandieren und den Kunden weltweit Produktqualität und Zuverlässigkeit bieten.Das Unternehmen wird sich weiterhin um ein nachhaltiges Wachstum bemühen und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit verbessern. Darüber hinaus wird es durch die Einführung eines neuen Namens und eines neuen Logos eine weitere Expansion erreichen und sich als führendes Unternehmen auf dem globalen Markt etablieren.Für weitere Informationen über das Konzept und die Funktionen: https://info.neg.co.jp/kyjsefaveifaoView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nippon-electric-glass-stellt-neuen-namen-und-neues-logo-fur-seine-produktpalette-alkaliresistenter-glasfasern-vor-302298220.htmlPressekontakt:Yuichi Wakukawa,Marketing Division,Manager,Nippon Electric Glass Co.,Ltd,Tel: +81-77-537-6806,E-Mail: ywakukawa@neg.co.jpOriginal-Content von: Nippon Electric Glass Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164090/5903202