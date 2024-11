DJ IG Metall ruft in 107 Betrieben in Bayern zu Warnstreiks auf

DOW JONES--Am Donnerstag steht in Bayern der bisher größte Warnstreiktag in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie bevor und die IG Metall ruft die Beschäftigten in 107 Betrieben zu Warnstreiks auf. In Nürnberg sollen Tausende Beschäftigte aus 35 Betrieben in drei Demonstrationszügen zu einer Kundgebung in der Südstadt kommen, teilte die Gewerkschaft mit. Bei Audi in Ingolstadt werde die gesamte Nachtschicht für eine Kundgebung das Werk verlassen. Arbeitsniederlegungen soll es auch in zwei BMW-Werken geben: in Landshut und in Regensburg, wo vor dem BMW-Werk eine gemeinsame Großkundgebung mit zehn weiteren Betrieben stattfindet.

November 06, 2024 23:00 ET (04:00 GMT)

