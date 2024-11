Istanbul (ots/PRNewswire) -Auf dem Global MBB Forum 2024 (MBBF 2024) gab GTI den Startschuss für die globale Rekrutierung für das Intelligent RAN, Ubiquitous AI Project, das darauf abzielt, die wechselseitige Befähigung zwischen 5G-A und KI in seinem 5G-A×AI Entwicklungsprogramm zu beschleunigen. Es gab eine Diskussion über die Konvergenz von 5G-A und KI mit weltweit führenden Betreibern und Industriepartnern, darunter GSMA, China Mobile, Telefónica, AIS, HKT, Zain, Leju Robot und Huawei. Durch die Erforschung innovativer Technologien, Anwendungen und Kooperationsmöglichkeiten wollen sie neue Möglichkeiten für das Unternehmenswachstum erschließen.Das auf dem 5G-A×AI-Entwicklungsprogramm aufbauende GTI-Projekt Intelligent RAN, Ubiquitous AI dient zwei Hauptzwecken. Erstens wird es 5G-A-Netze und KI kombinieren, um intelligenten Betrieb und Wartung, Netzoptimierung, Energieeinsparungen und die Monetarisierung von Erfahrungen zu ermöglichen und damit globalen Betreibern zu helfen, ihre Netzproduktivität zu verbessern. Zweitens wird das Projekt die Entwicklung der mobilen KI-Branche durch die Integration von KI in verschiedene Branchen, die Verbesserung der Netzkapazitäten zur besseren Unterstützung von KI-Diensten und die Förderung der Innovation von industriellen Pilot-Benchmarks und hochwertigen Anwendungsfällen vorantreiben.Seit der kommerziellen Einführung von 5G wurden weltweit etwa 5,94 Millionen 5G-Basisstationen installiert, die 1,87 Milliarden 5G-Nutzer versorgen. Als Weiterentwicklung und Verbesserung von 5G hat 5G-A auch die kommerzielle Nutzung aufgenommen und schafft neue Werte für Einzelpersonen, Familien und Unternehmen. Generative KI-Technologien reifen und verschmelzen zunehmend mit 5G-A, um die Entwicklung intelligenter Anwendungen und multimodaler Interaktionen weiter voranzutreiben. Um das Beste aus dieser Fusion zu machen, hat GTI im Mai dieses Jahres das 5G-A×AI-Entwicklungsprogramm ins Leben gerufen, mit der Vision, innovative Anwendungen zu erforschen, neue Geschäftswerte zu schaffen und die Entwicklung der mobilen KI-Branche zu beschleunigen.Seit seiner Einführung hat das Programm eine breite Unterstützung erfahren, wobei die anfängliche Mitgliedschaft aus über 20 Betreibern und Partnern aus Asien, Amerika und Europa besteht. Gemeinsam haben diese Mitglieder aktiv an Kernaufgaben mitgewirkt und bedeutende Fortschritte bei der Einrichtung offener Labore, dem Aufbau einer offenen, kollaborativen Innovationsgemeinschaft und der Erforschung innovativer Anwendungsfälle im Zusammenhang mit der 5G-A×AI-Integration erzielt.Im Rahmen des Programms wurden vier offene Labore eingerichtet und betrieben, um grundlegende Umgebungen, Ausrüstungseinrichtungen, industrielle Anwendungsszenarien und andere Ressourcen für die 5G-A×AI-Integrationsinnovation mit Schwerpunkt auf KI für RAN und RAN für KI bereitzustellen.Um die offene, kollaborative Innovationsgemeinschaft zu fördern, starteten GTI und GSMA Foundry im September dieses Jahres die erste Reihe von "Challenges", die auf die wichtigsten Hindernisse bei der Integration von 5G-A und KI abzielen und neue Kooperationsmöglichkeiten eröffnen.Im Rahmen des Programms werden hochwertige digitale und intelligente Anwendungsfälle in Bereichen wie dem täglichen Leben, der Schwerindustrie, der Energieversorgung, dem Verkehrswesen und der Kommunalverwaltung untersucht. Auf der Grundlage von Erfolgsgeschichten bei der Integration von 5G-A und KI hat es replizierbare Geschäftsmodellvorlagen als Referenzen für die Wertschöpfung und Monetarisierung entwickelt.Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat sich GTI zu einer einflussreichen internationalen Kooperationsplattform im Bereich der globalen Mobilkommunikation entwickelt und ist inzwischen auf 146 Betreiber- und 262 Industriepartner-Mitglieder angewachsen. Mit Blick auf die Zukunft wird es die integrierte Innovation von 5G-A und KI in Technologie, Wirtschaft und Ökosystem weiter fördern. Dies wird die digitale und intelligente Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft unterstützen, neue Einnahmequellen erschließen und das Wachstum der Branche vorantreiben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2549873/49677801_03F7_435C_A905_2F82B901BF81.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gti-initiiert-globale-rekrutierung-fur-das-intelligent-ran-ubiquitous-ai-project-des-5g-aOai-entwicklungsprogramms-302298310.htmlPressekontakt:admin@gtigroup.orgOriginal-Content von: GTI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100517/100925589