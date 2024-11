DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 7. November

=== 06:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate 06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q (08:00 Pk) *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 3Q (12:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q (11:00 Earnings-Call) 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK) 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Knaus Tabbert Group, ausführliches Ergebnis 3Q 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK; 10:30 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:30 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, ausführliches Ergebnis 3Q 07:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q 07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 3Q *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H 08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q 08:00 IE/CRH plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz September Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +19,0 Mrd Euro zuvor: +22,5 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: -2,8% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm Importe PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -3,4% gg Vm *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September saisonbereinigt PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +2,9% gg Vm 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Oktober 08:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Forum der Betriebsräte der Deutschen Telekom, Berlin 08:45 DE/Statement Merz nach Unions-Fraktionssitzung, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:10 DE/EZB-Direktorin Schnabel, ECB Conference on Money Mark *** 10:00 NL/Qiagen NV, 3Q (10:00 PK, 15:30 Analysten-Call) *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 11:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Keynote bei Sozialgipfel der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), Berlin 12:35 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei VDMA-Transformationskongress "Engineering Zeitenwende", Berlin *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Oktober Bank Rate PROGNOSE: 4,75% zuvor: 5,00% 13:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede bei VDMA-Transformationskongress "Engineering Zeitenwende", Berlin 13:30 DE/CDU-Vorsitzender Merz, Impulsvortrag bei VDMA-Transformationskongress "Engineering Zeitenwende", Berlin *** 14:30 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 216.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 2. Quartal: +2,5% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,1% gg Vq 2. Quartal: +0,4% gg Vq 14:30 GR/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zu "Public Debt: Past Lessons, Future Challenges", Athen 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 4,50% bis 4,75% zuvor: 4,75% bis 5,00% 21:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q 22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q 22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q 22:05 GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung - CN/Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, Treffen zu weiteren Anreizen zur Wirtschaftsankurbelung (seit 04.11. bis 08.11.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

