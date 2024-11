DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EU - Deutsche und Franzosen müssen nach Einschätzung von Antoine Armand, französischer Finanz- und Wirtschaftsminister, ihrer europäischen Führungsrolle gerecht werden. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte er zur Wachstumslücke zwischen der EU und den Vereinigten Staaten, "wir müssen verstehen, was diese Wachstumslücke auf lange Sicht bedeutet. In Europa beträgt das Wachstum ein, in den USA drei und in Asien fünf Prozent. Auf Zukunftsfeldern wie der Elektromobilität oder der Künstlichen Intelligenz ist unser Rückstand besonders groß". Er hält dies für das größte Risiko unserer Zeit. "Wenn es uns nicht mehr gelingt, mit den Innovationen und dem Wachstum der anderen Länder Schritt zu halten, werden wir unser Sozialmodell nicht mehr finanzieren können, und wenn wir uns zu sehr schwächen, gerät die europäische Demokratie eines Tages in Gefahr. " (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

PILOTABSCHLUSS - Die IG Metall strebt im Tarifkampf in der Metall- und Elektroindustrie einen Pilotabschluss in den Tarifbezirken Hamburg und Bayern für den kommenden Montag an. "Wir wollen nächste Woche am Montag auf die Zielgerade gehen, auch wenn wir noch eine ordentliche Wegstrecke vor uns haben", sagte das für die Tarifpolitik zuständige Vorstandsmitglied Nadine Boguslawski der Augsburger Allgemeinen. "Erstmals sollen an dem Tag in Hamburg Gewerkschafts- und Arbeitgeber-Vertreter aus zwei Tarifbezirken, nämlich Küste und Bayern, zusammenkommen, um gemeinsam den Durchbruch in einer Metall-Tarifrunde zu erzielen", sagte die Gewerkschafterin. (Augsburger Allgemeine)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2024 00:26 ET (05:26 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.