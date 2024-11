EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Corporate News SNP bestätigt vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2024 und bleibt auf Wachstumskurs Steigerung des Auftragseingangs um 24 % auf 74,9 Mio. € (Q3 2023: 60,2 Mio. €)

Konzernumsatz wuchs um 24 % auf 66,8 Mio. € (Q3 2023: 54,1 Mio. €)

EBIT-Marge kletterte auf 12,2 % (Q3 2023: 8,9%)

Operativer Cashflow legte deutlich auf 12,8 Mio. € zu (Q3 2023: 7,3 Mio. €)

Segment EXA mit massiver Umsatz- und Ergebnisverbesserung

Prognose für das Geschäftsjahr 2024 zum zweiten Mal angehoben Heidelberg, 7. November 2024 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Software für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, hat heute die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht. Nach den Rekordergebnissen im ersten Halbjahr konnte der Wachstumskurs auch im dritten Quartal weiter fortgesetzt werden. Der Auftragseingang stieg um 24 % auf 74,9 Mio. € (Q3 2023: 60,2 Mio. €). Der Konzernumsatz wuchs um 24 % auf 66,8 Mio. € (Q3 2023: 54,1 Mio. €). Das EBIT konnte signifikant auf 8,2 Mio. € verbessert werden (Q3 2023: 4,8 Mio. €) und die EBIT-Marge kletterte auf 12,2 % (Q3 2023: 8,9 %). Jens Amail, CEO von SNP, kommentiert: "Der Erfolg unserer Kunden und Partner ist für uns richtungsweisend. Das hat für uns bei SNP höchste Priorität und ist der zentrale Fokus unseres gesamten Teams, und führte letztendlich zum besten dritten Quartal unserer Unternehmensgeschichte. Die aktuelle wirtschaftliche Dynamik und das sich schnell verändernde Marktumfeld bewegen immer mehr Unternehmen dazu, in ihre Agilität und Transformationsfähigkeiten zu investieren. Wir sind sehr dankbar für das nachhaltige Vertrauen, das Kunden und Partner unserer Strategie und Lösungen auf Basis unserer Softwareplattform SNP Kyano entgegenbringen. Wir sind zufrieden mit unserem operativen Fortschritt, und bleiben optimistisch für den Rest des Jahres 2024 und darüber hinaus." Im Bereich der Umsatzerlöse zeigte das Softwaregeschäft erneut ein stärkeres Wachstum als das Servicegeschäft: Die Service-Umsätze stiegen im dritten Quartal um 22% auf 43,5 Mio. € (Q3 2023: 35,7 Mio. €). Im Softwaregeschäft legten die Umsätze um 27% auf 23,3 Mio. € zu (Q3 2023: 18,4 Mio. €). Im gleichen Zeitraum wurden über das Partnergeschäft 24,5 Mio. € bzw. 37% des Konzernumsatzes generiert. Das entspricht einem Wachstum von 46 % gegenüber dem Vorjahr (Q3 2023: 16,7 Mio. €). Auf Segmentebene erzielte EXA deutlich überproportionale Wachstumsraten: Der Umsatz konnte im dritten Quartal um 104 % auf 4,3 Mio. € gesteigert werden (Q3 2023: 2,1 Mio. €). Im gleichen Zeitraum verbesserte sich das EBIT signifikant auf 2,3 Mio. € (Q3 2023: 0,0 Mio. €). Maßgeblich für die positive Entwicklung war der Gewinn von Großprojekten mit namhaften internationalen Kunden. Andreas Röderer, CFO von SNP, kommentiert: "Nach den Rekordergebnissen des ersten Halbjahres sind wir sehr erfreut, unseren Wachstumskurs segmentübergreifend fortsetzen zu können. Besonders hervorzuheben sind die starke Entwicklung unseres Softwaregeschäfts, die deutlichen operativen Fortschritte sowie unser sehr hoher Cash-Bestand. Angesichts dieser hervorragenden Ergebnisse blicken wir sehr zuversichtlich auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres und das Erreichen unserer erneut angehobenen Prognose." Aktuelle geschäftliche Highlights: SNP expandiert im Nahen Osten: Mit dem neuen Standort in Dubai erreicht SNP künftig einen der am schnellsten wachsenden Märkte weltweit und schafft erhebliches Potenzial für SAP-Transformationen.

Mit dem neuen Standort in Dubai erreicht SNP künftig einen der am schnellsten wachsenden Märkte weltweit und schafft erhebliches Potenzial für SAP-Transformationen. RISE with SAP auf dem Vormarsch: SNP hat in einer Metastudie den aktuellen Status in Sachen SAP S/4HANA-Migration beleuchtet. Wichtigste Erkenntnis: Unternehmen hadern einerseits noch mit Herausforderungen, erkennen andererseits aber auch Chancen - und setzen beim Wechsel verstärkt auf RISE with SAP.

SNP hat in einer Metastudie den aktuellen Status in Sachen SAP S/4HANA-Migration beleuchtet. Wichtigste Erkenntnis: Unternehmen hadern einerseits noch mit Herausforderungen, erkennen andererseits aber auch Chancen - und setzen beim Wechsel verstärkt auf RISE with SAP. Novartis vollzieht erfolgreichen SAP BW-Carve-out mit SNP: SNP führte den Carve-out des fünf TeraByte großen SAP BW-Systems mit sensiblen Daten durch und ermöglichte die tabellenbasierte Datenmigration sowie die Datenlöschung innerhalb eines SAP-Systems mithilfe von CrystalBridge Transformation. Wichtige Unternehmenskennzahlen Die folgende Tabelle fasst die Entwicklung wichtiger Unternehmenskennzahlen im dritten Quartal 2024 zusammen: Q3 2024 Q3 2023 Veränderung Konzern Auftragseingang 74,9 Mio. € 60,2 Mio. € +24 % Umsatz 66,8 Mio. € 54,1 Mio. € +24 % EBITDA 11,4 Mio. € 7,4 Mio. € +54 % EBITDA-Marge 17,1 % 13,7 % +3,4 PP EBIT 8,2 Mio. € 4,8 Mio. € +70 % EBIT-Marge 12,2 % 8,9 % +3,3 PP Periodenergebnis 5,0 Mio. € 2,9 Mio. € +71 % Ergebnis je Aktie (unverwässert) 0,69 € 0,40 € +74 % Operativer Cashflow 12,8 Mio. € 7,3 Mio. € +74% Finanzmittelbestand 51,9 Mio. € 29,3 Mio. € +77 % Eigenkapitalquote 44,0 % 43,5 % +0,5 PP



Ausblick 2024 Der Vorstand hatte am 16. Oktober 2024 entschieden, den Jahresausblick für das Geschäftsjahr 2024 erneut anzupassen. Aufgrund der sehr positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2024 und des anhaltenden Marktmomentums werden die bisherigen Erwartungen voraussichtlich erneut übertroffen. Die Umsatzprognose wird auf 240 Mio. € bis 250 Mio. € erhöht (bisherige Prognose: 225 Mio. € bis 240 Mio. €). Das EBIT wird entsprechend in einer Bandbreite von 21 Mio. € bis 25 Mio. € erwartet (bisherige Prognose: 16 Mio. € bis 20 Mio. €). Für den Auftragseingang wird unverändert eine Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang / Umsatzerlöse) von größer als eins prognostiziert. Die ausführlichere Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2024 kann auf der SNP-Website unter https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/ abgerufen werden.

Investoren- und Analysten-Call Der Investoren- und Analysten-Call findet am 7. November 2024 um 14 Uhr MESZ statt. Interessierte Investoren und Analysten können sich über folgenden Link registrieren: https://montegaconnect.de/event/qbz145y881mmunuizxeuex2etclq7h0l Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird wie üblich einen Tag später auf der Website von SNP unter https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/ zur Verfügung gestellt. Über SNP SNP (Ticker: SHF.DE) ist mit seiner weltweit führenden Technologieplattform Kyano ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die bei Transformationsvorhaben auf wegweisende datengestützte Funktionalitäten setzen und Geschäftsagilität anstreben. Kyano integriert alle technischen Möglichkeiten und Partnerfunktionalitäten für eine softwarebasierte End-to-end-Datenmigration und das Datenmanagement. In Kombination mit dem BLUEFIELD-Ansatz setzt Kyano einen weltweiten Industriestandard für die schnelle und sichere Reorganisation und Modernisierung von SAP-zentrierten IT-Landschaften bei gleichzeitiger Nutzung datengesteuerter Innovationen. Weltweit vertrauen über 3.000 Kunden aller Branchen und Größen in mehr als 80 Ländern auf SNP, unter ihnen 20 der DAX 40 und mehr als 100 der Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende an 35 Standorten in 20 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 203,4 Mio. EUR. Weitere Informationen unter www.snpgroup.com Ansprechpartner SNP

Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

presse@snpgroup.com



