HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenhersteller Nordex zeigt sich für das laufende Jahr erneut etwas zuversichtlicher. So dürfte die Marge des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2024 voraussichtlich näher am oberen Ende der prognostizierten Spanne herauskommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Bislang geht Nordex von einer Ebitda-Marge von drei bis vier Prozent aus. Analysten erwarten im Mittel ihrer Schätzungen bereits 3,8 Prozent.

In den ersten neun Monaten erhöhte sich der Umsatz um 14 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Das Ebitda verbesserte sich deutlich auf 189 Millionen Euro. Hier war im Vorjahr ein Verlust von 67 Millionen Euro angefallen. Die Ebitda-Marge liegt bei 3,7 Prozent. Im dritten Quartal verbesserte sich die Marge dabei von 0,1 auf 4,3 Prozent./nas/mis