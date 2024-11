EQS-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Anhaltend starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2024/2025 führen zur Anhebung der Jahresprognose



07.11.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Anhaltend starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2024/2025 führen zur Anhebung der Jahresprognose Umsatz steigt gegenüber Vorjahr um 10,9 Prozent auf 56,6 Millionen Euro

Konzern-EBIT um 48,1 Prozent auf 9,0 Millionen Euro verbessert

Deutlich erhöhte EBIT-Marge von 15,9 Prozent (Vorjahr: 11,9 Prozent)

Prognose für Gesamtjahr 2024/2025 angehoben: Konzernumsatz zwischen 113 und 117 Millionen Euro und Konzern-EBIT von 15 bis 16 Millionen Euro erwartet Köln, 7. November 2024. Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Publikumsverlagsgruppe Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0 ) behält ihre hohe Wachstumsdynamik in einem flauen Marktumfeld bei und ist im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/2025 weiterhin mit stark steigender Profitabilität gewachsen. Im Zeitraum von April bis September 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Konzernumsatz in Höhe von 56,6 Millionen Euro nach 51,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Plus von 10,9 Prozent. Das Konzern-EBIT legte im ersten Halbjahr überproportional um 48,1 Prozent zu und belief sich auf 9,0 Millionen Euro nach 6,1 Millionen Euro im Vorjahr. Die EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend auf 15,9 Prozent nach 11,9 Prozent im Vorjahreszeitraum. Der Umsatzanteil der community-getriebenen Geschäftsmodelle lag im ersten Halbjahr 2024/2025 mit 42 Prozent deutlich über dem Vorjahresniveau von 33 Prozent. Der Digitalanteil an den Umsatzerlösen betrug im Berichtszeitraum, wie im Vorjahr, 32 Prozent. Attraktives Belletristik-Programm, New Adult-Angebote von LYX und Audio treiben Wachstum

In einem weiterhin von gesamtwirtschaftlicher Schwäche und verhaltener Konsumstimmung geprägten Umfeld verzeichnete die Bastei Lübbe AG im ersten Halbjahr 2024/2025 eine sehr positive Entwicklung. Im Segment "Buch" wurde dabei ein Umsatz in Höhe von 53,0 Millionen Euro (Vorjahr: 47,2 Millionen Euro) erzielt. Wesentlich zu diesem Wachstum beigetragen haben die Verlagsmarke LYX mit ihrem Angebot für junge Erwachsene mit einem Zuwachs von 46 Prozent und der Audio-Bereich mit einem Umsatzanstieg von 13 Prozent. LYX profitierte insbesondere im ersten Quartal des Geschäftsjahres vom großen Erfolg der Serienadaption "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" des SPIEGEL-Bestsellerromans "Save Me" von Mona Kasten bei Prime Video. Positiv ausgewirkt hat sich zudem ein deutlicher Rückgang der Remissionen gegenüber dem Vorjahr. Das EBIT des Segments stieg von 5,7 Millionen Euro im Vorjahr auf 8,5 Millionen Euro im laufenden Geschäftsjahr. Dies ist im Wesentlichen auf die höheren Umsatzerlöse bei einer verbesserten Kostenquote zurückzuführen. Im Segment "Romanhefte" wurde im Berichtszeitraum ein Umsatz von 3,5 Millionen Euro verglichen mit 3,8 Millionen Euro im Vorjahr erzielt. Das Segment-EBIT lag im ersten Halbjahr mit 0,5 Millionen Euro über dem Niveau des Vorjahres (0,4 Millionen Euro). Dies resultiert vor allem aus gesunkenen Papier- und Druckkosten. Soheil Dastyari, Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG: "In einem stagnierenden Gesamtmarkt zeigen wir weiterhin Stärke und können den Markt erneut deutlich outperformen. Unsere strategische Ausrichtung beweist erneut ihr Potenzial, weswegen wir unsere Jahresprognose bereits jetzt angehoben haben." Weiterhin deutlich überproportionales Ergebniswachstum

Die sehr positive Gewinnentwicklung zeigt sich auch beim Ergebnis vor Steuern (EBT), das im ersten Halbjahr 2024/2025 um 50,9 Prozent auf 8,7 Millionen Euro (Vorjahr: 5,7 Millionen Euro) zulegte. Das Konzernperiodenergebnis erhöhte sich im ersten Halbjahr ebenfalls überproportional um 50,9 Prozent auf 5,8 Millionen Euro nach 3,9 Millionen Euro im Vorjahr. Das Ergebnis pro Aktie verbesserte sich dementsprechend auf 0,44 Euro nach 0,29 Euro im Vorjahr. Die Konzernbilanzsumme stieg zum 30. September 2024 auf 105,7 Millionen Euro gegenüber 103,9 Millionen Euro zum Bilanzstichtag 31. März 2024. Der den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbare Anteil am Eigenkapital lag zum 30. September 2024 mit 63,2 Millionen Euro leicht über dem Wert vom 31. März 2024 (61,3 Millionen Euro). Dem Periodenergebnis von 5,8 Millionen Euro stand dabei die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2023/2024 in Höhe von 4,0 Millionen Euro gegenüber. Ausblick für das Geschäftsjahr angehoben

Die Umsatz- und EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 wurde nach einer anhaltend erfolgreichen Entwicklung in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres trotz gesamtwirtschaftlicher Herausforderungen erhöht, wie die Gesellschaft per Ad-hoc-Mitteilung am 31. Oktober 2024 bekannt gab. Wachstumstreiber sind insbesondere das New-Adult-Label LYX und die weiteren community-getriebenen Geschäftsmodelle sowie Audio-Formate, die sich auch im zweiten Quartal besser entwickelt haben als erwartet. Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2024/2025 nun einen Konzernumsatz zwischen 113 und 117 Millionen Euro (Vorjahr: 110,3 Millionen Euro) gegenüber der im Geschäftsbericht 2023/2024 kommunizierten Umsatzprognose von 111 bis 115 Millionen Euro. Das Konzern-EBIT wird nun in einer Bandbreite von 15 bis 16 Millionen Euro (Vorjahr: 14,0 Millionen Euro) erwartet, gegenüber der bisher kommunizierten EBIT-Prognose von 13 bis 14 Millionen Euro.

Der Halbjahresfinanzbericht zu den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 der Bastei Lübbe AG ist unter www.bastei-luebbe.de verfügbar.

Über Bastei Lübbe AG:

Die Bastei Lübbe AG ist die führende unabhängige Verlagsgruppe in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist auf die Publikation von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit hochwertiger populärer Unterhaltung fokussiert sowie auf periodisch erscheinende Romanhefte. Insgesamt gehören zum Unternehmen fünfzehn Verlagsmarken. Bastei Lübbe versteht sich als Innovationstreiber der Branche und hat unter anderem mehrere stark wachsende community-getriebene Geschäftsmodelle erfolgreich aufgebaut. Im Bereich der Digitalmedien gehört die Bastei Lübbe AG ebenfalls zu den Vorreitern und produziert tausende Audio- und eBooks, die über alle digitalen Verwertungskanäle vertrieben werden. Die AG erzielt einen Jahresumsatz von über 110 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2023/2024). Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.bastei-luebbe.de zu finden. Kontakt Bastei Lübbe AG:

Barbara Fischer

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (0)221 8200 2850

E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de



07.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com