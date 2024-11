EQS-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

CGM treibt Innovation voran, während im dritten Quartal ein Ergebnisrückgang bei nahezu stabilen Umsätzen verzeichnet wurde



07.11.2024

CGM treibt Innovation voran, während im dritten Quartal ein Ergebnisrückgang bei nahezu stabilen Umsätzen verzeichnet wurde Koblenz - CompuGroup Medical, einer der weltweit führenden E-Health-Anbieter, verzeichnete im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 mit 283,4 Mio. Euro Umsätze leicht (-1 Prozent) unter Vorjahresniveau (Vj.: 285,7 Mio. Euro), was auf hohe Einmaleffekte im Vorjahr zurückzuführen ist. Die Einmalumsätze lagen mit 70 Mio. Euro um 16 Prozent unter dem Vorjahreswert (Vj.: 83,5 Mio. Euro). Die wiederkehrenden Erlöse stiegen um 6 Prozent auf 213,5 Mio. Euro (Vj.: 202,2 Mio. Euro). Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze stieg um 4 Prozentpunkte und macht nun 75 Prozent der Gesamtumsätze aus. Das bereinigte EBITDA ging im selben Zeitraum um 12 Prozent auf 54,9 Mio. Euro (Vj.: 62,2 Mio. Euro) zurück. Die EBITDA-Marge lag bei 19 Prozent (Vj.: 22 Prozent). Dies ist neben dem Umsatzrückgang im Wesentlichen auf Investitionen in innovative Produkte und Lösungen zurückzuführen. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stiegen von 60,0 Mio. Euro im Vorjahresquartal auf 62,4 Mio. Euro im dritten Quartal. CompuGroup Medical stellte dabei ihre Innovationsfähigkeit mit dem Launch von neuen Lösungen und Modulen erneut unter Beweis. Dazu gehört der CGM ONE Telefonassistent, ein KI-basiertes Copilot-Modul für deutsche Arztpraxen, und CGM STELLA, die erste cloudbasierte Apothekensoftware, auch in Kombination mit ASK STELLA, einem KI-unterstützten Modul für die Apothekenkunden. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag im dritten Quartal 2024 bei 0,35 Euro (Vj.: 0,43 Euro). Der Free Cashflow stieg um 9,6 Mio. auf 17,3 Mio. Euro im Vorjahresvergleich an. Die Nettoverschuldung lag Ende September 2024 bei 777,0 Mio. Euro nach 702,5 Mio. Euro per Ende Dezember 2023. Im Segment der Ambulatory Information Systems (AIS) lagen die Umsätze im dritten Quartal 2024 bei 172,8 Mio. Euro und damit leicht über dem Vorjahreswert von 171,7 Mio. Euro. Die wiederkehrenden Umsätze stiegen um 5 Prozent auf 133,0 Mio. Euro (Vj.: 127,0 Mio. Euro). Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze stieg von 74 Prozent im Vorjahresquartal auf 77 Prozent. Die Umsatzerlöse des Segments Hospital Information Systems (HIS) gingen im dritten Quartal 2024 um 4 Prozent auf 76,6 Mio. Euro zurück (Vj.: 79,6 Mio. Euro), im Wesentlichen bedingt durch hohe Einmalumsätze im Vorjahreszeitraum. Die wiederkehrenden Umsätze stiegen um 8 Prozent auf 56,6 Mio. Euro (Vj.: 52,2 Mio. Euro). Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse am Segmentumsatz stieg von 66 Prozent auf 74 Prozent. Im Segment Pharmacy Information Systems (PCS) sanken die Umsätze im dritten Quartal 2024 um 1 Prozent auf 34,0 Mio. Euro (Vj.: 34,5 Mio. Euro), was ebenfalls vor allem auf hohe Einmalerlöse im Vorjahr zurückzuführen war. Die wiederkehrenden Umsätze im PCS-Segment stiegen um 4 Prozent auf 23,9 Mio. Euro (Vj.: 23,0 Mio. Euro). Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse an den Segmentumsätzen erhöhte sich von 67 Prozent auf 70 Prozent. CGM hatte am 9. Juli 2024 die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 wie folgt angepasst: Die organische Umsatzentwicklung (bereinigt um Akquisitionen und Währungseffekte) wird in einer Bandbreite zwischen -2 Prozent und 0 Prozent (zuvor: +4 Prozent bis +6 Prozent) im Jahresvergleich erwartet. Das bereinigte EBITDA wird in einer Bandbreite zwischen 220 Mio. Euro und 250 Mio. Euro erwartet (zuvor: 270 Mio. Euro und 310 Mio. Euro). Der vollständige Finanzbericht zum 30. September 2024 steht zum Download unter www.cgm.com/ir-publikationen bereit.



