Monatelang konnten Anleger ihre Uhr danach stellen, dass wenn die Wall Street steigt, auch der Deutsche Aktienindex mit nach oben läuft. Die politischen Ereignisse der vergangenen 48 Stunden haben diesen Automatismus vorerst beendet. Der doppelte politische Schock mit dem historischen Erdrutschsieg von Donald Trump und dem Ende der Ampelregierung in Berlin sitzt tief und ist nur schwer zu verdauen. Anleger schalten reflexartig um und schichten Kapital nach New York und in Kryptowährungen um, flüchten aus Gold und in den Dollar, meiden den DAX, verkaufen chinesische Aktien. Entwicklungen, die nicht so aussehen, als würden sie morgen wieder zurückgenommen. Das sieht eher nach Aktionen aus, die von langer Hand geplant und jetzt umgesetzt werden. Es sind Verschiebungen, die aller Voraussicht nach nachhaltig sind. Was vor den US-Wahlen noch zögerlich geschah, wird jetzt voll umgesetzt: Investoren gehen im Trump-Trade "All in".



Die Dynamik dürfte auch damit zusammenhängen, dass heute Abend eine weitere Leitzinssenkung der Fed um 25 Basispunkte kommen wird. Die Wall Street hofft darauf, dass eine Rezession ausbleibt und setzt auf eine weiche Landung, vielleicht sogar auf das von Trump versprochene goldene Zeitalter für die USA. Man nimmt es Trump, der nun auch den Senat auf seiner Seite weiß, einfach ab, dass er mit Steuersenkungen und Deregulierung mehr Wachstum erzeugen kann. Ein Anstieg der Renditen am Anleihemarkt zeigt aber auch die Kehrseite der Medaille: Trumps Versprechen werden viel Geld kosten und sind ohne Neuverschuldung nicht zu machen. Trump aber muss sich im Gegensatz zur Ampel nicht um Geld streiten. Er muss aber im Blick behalten, dass ein zu starker Renditeanstieg geldpolitischen Lockerungen der Fed diametral entgegenstehen und das Wachstum bremsen wird.



Die Verunsicherung im DAX ist hingegen fast greifbar. Gestern zunächst noch mit einer Rally der Wall Street nach oben gefolgt, ließen ihn dann allen voran die Autoaktien abstürzen und sich nicht mehr erholen. Skepsis und Zweifel dominieren auf dem Frankfurter Parkett. Wie vor acht Jahren fragen sich viele, wie es dazu kommen konnte. Klar ist durch Trumps Erdrutschsieg: Ein "Weiter so" wird es nicht geben. Die Dringlichkeit dieser Botschaft war wohl auch das Sahnehäubchen, das zum Bruch der Ampelregierung führte. Die Aussicht auf Neuwahlen im März weckt nun zwar leise Hoffnungen auf eine neue Dynamik in der deutschen Wirtschaftspolitik. Dies wurde der Ampelkoalition nicht mehr zugetraut. Ob es aber klug war, ausgerechnet in der jetzigen Situation ein Machtvakuum in Berlin entstehen zu lassen, statt bis zur regulären Bundestagswahl weiter zu regieren, wird sich wohl erst im Rückblick zeigen.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.