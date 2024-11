The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.11.2024ISIN NameXS2069980246 DTEK REN.FI. 19/24 REGSDE000HLB3V97 LB.HESS.THR.CARRARA11V/18DE000HLB1KT2 LB.HESS.THR.CARRARA11D/14DE000DK0B7W5 DEKABANK DGZ IHS.S.7324DE000LB2BJE0 LBBW AD FESTZINS 21/24XS2170362326 NESTLE F.I. 20/24 MTNDE000NLB4SJ2 NORDLB 23/24XS2407021935 CEB 21/24 MTNXS2075280995 DNB BANK 19/UND. FLRDE000LB11728 LBBW STUFENZINS 18/24NO0010867948 BW OFFSHORE 19/24 CVXS2078918781 LLOYDS BKG 19/25 FLR MTNUSG82016AK57 SIN.G.O.D.18 19/24 REGSXS2712548655 EBRD 23/30 ZO MTNUS713448FU72 PEPSICO 23/24 FLRNO0012940347 MEDIA CENT. NTS23/27DE000DJ9ALA3 DZ BANK IS.A2630LU0155951089 CSIF14-CSL C.S.D.EO B.B INVESTMENT