Der Windturbinenhersteller Nordex verzeichnet eine positive Entwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro, während sich das EBITDA auf 189 Millionen Euro verbesserte. Dies führte zu einer EBITDA-Marge von 3,7 Prozent, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum darstellt. Trotz dieser Erfolge blieben die Zahlen jedoch hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

Optimistischer Ausblick für das Geschäftsjahr 2024

Angesichts der positiven Entwicklung zeigt sich Nordex zuversichtlich für die Zukunft. Das Unternehmen erwartet nun, dass die EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2024 am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 3 bis 4 Prozent liegen wird. Langfristig strebt Nordex eine EBITDA-Marge von 8 Prozent an, was die Ambitionen des Unternehmens zur weiteren Steigerung der Profitabilität unterstreicht. Diese Prognose könnte sich positiv auf die Wahrnehmung der Nordex-Aktie am Markt auswirken.

