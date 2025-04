Die Analysten haben heute ihre Einschätzungen zu mehreren deutschen Small- und Mid-Caps aktualisiert. Hier die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

Warburg bestätigt "Buy" für Technotrans - Kursziel erhöht auf 23 Euro

Trotz niedrigerer Erlöse als angenommen habe Technotrans das Geschäftsjahr 2024 mit einem starken Schlussquartal beendet, merkt Warburg an. Effizienzsteigerungen seien im Technologies-Segment sichtbar gewesen und der Produktmix sei positiv ausgefallen. Das Management deutete an, dass das erste Quartal gut angelaufen sei und das Energiemanagement voraussichtlich auch im Jahr 2025 der Haupttreiber bleiben werde. Dies sei durch einen Großauftrag im ersten Quartal unterstrichen worden. Die Situation in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung bleibe jedoch unsicher. Obwohl die direkten Auswirkungen durch Zölle vergleichsweise gering sein sollten, drohten Sekundäreffekte.

LBBW erhöht Jenoptik auf "Kaufen" - Kursziel gesenkt auf 23 Euro

Jenoptik dürfte wie avisiert schwach ins Jahr gestartet sein, mutmaßt die LBBW. Der von Unsicherheit geprägte Ausblick sollte bestätigt werden. Die Abwärtsrisiken erschienen auf dem reduzierten Kursniveau aber mehr als eingepreist. Die Aktie sei mit Blick auf ein Erholungsszenario im Jahr 2026 günstig bewertet.

