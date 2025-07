EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Stadler nutzt technotrans-Kühlsysteme für Intercity-Züge der nächsten Generation Auftragsvolumen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich

Einsatz der technotrans-Systeme in Stadler-Personenzügen der nächsten Generation in einer Wüstenregion

Aktive Stromrichterkühlung stellt optimalen Betrieb und Verfügbarkeit bei extremen Umweltbedingungen sicher Sassenberg/Bussnang (Schweiz), 21. Juli 2025 - Die technotrans SE liefert an Stadler maßgeschneiderte Kühlsysteme für zehn Intercity-Züge der nächsten Generation. Diese sind für den Einsatz auf einem Eisenbahnnetz im Nahen Osten vorgesehen. Aufgrund der besonders herausfordernden klimatischen Bedingungen in der Wüstenregion entwickelte technotrans eine neue aktive Stromrichterkühlung für die Personenzüge - widerstandsfähig und gewichtsoptimiert. Damit stellt der Thermomanagement-Spezialist einen jederzeit optimalen Betrieb sicher. Die Auslieferung der Systeme an Stadler in die Schweiz beginnt Anfang 2026 - mit der Option auf zusätzliche Geräte für zehn weitere Züge. Das Auftragsvolumen bewegt sich im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. "Es ist ein wegweisendes Projekt in der erfolgreichen Partnerschaft mit Stadler und ein weiterer wichtiger Impuls im wachsenden Markt für Schienenverkehr", sagt Michael Finger, CEO der technotrans SE. "Mit unserer neuen Lösung erweitern wir unser Produktportfolio über die Batteriekühlung hinaus und liefern eine leistungsfähige Stromrichterkühlung für fortschrittliche Züge." Stadler vertraut bereits seit mehreren Jahren auf die Lösungskompetenz von technotrans und zeigt sich erneut mit dem Thermomanagement zufrieden. Tobias Arnold, Kommerzieller Projektleiter bei Stadler: "Wir sind von der konstruktiven und ideenreichen Zusammenarbeit begeistert. Insbesondere in der Angebotsphase hat technotrans zielgerichtet die idealen Lösungen für die Herausforderungen vor Ort gefunden." Die rund 179 Meter langen Stadler-Intercity-Züge bieten Platz für 313 Fahrgäste und werden nach neuesten europäischen und internationalen Standards konstruiert. Für die Kühlung der Stromrichter auf den Fahrzeugen ist eine anwendungsspezifische Lösung von technotrans verantwortlich. Da die hohen Umgebungstemperaturen in der Einsatzregion keine wie sonst übliche passive Kühlung der Stromrichter erlauben, entwickelte technotrans hierfür erstmals eine aktive 50-Kilowatt-starke Stromrichterkühlung mit Kompressor-Kältemaschine, welche essenziell für die Funktionalität und Zuverlässigkeit der Züge ist. Dabei kombiniert technotrans die Kühlung der Stromrichter gewichts- und platzsparend mit der ebenfalls notwendigen aktiven Kühlung des Dieseltreibstoffs sowie empfindlicher elektronischer Komponenten. Die starke Sandexposition und extreme Umgebungstemperaturen auf den dortigen Bahnstrecken erfordern ein widerstandsfähiges Design der Komponenten. Zudem suchte Stadler einen Partner, der ein möglichst gewichts- und leistungsoptimiertes Kühlsystem liefern kann. "Durch unser Know-how aus vergangenen Projekten mit ähnlich herausfordernden Umgebungsbedingungen konnten wir alle Anforderungen erfüllen und den Spagat zwischen hoher Widerstandsfähigkeit und optimiertem Gewicht meistern", sagt Bastian Thiel, Business Development Manager bei der technotrans SE. Der Thermomanagement-Spezialist führte dazu aufwendige interne Verschleißtests und Validierungsprozesse durch, um Wartungszyklen zu verlängern und optimale Verfügbarkeitswerte zu erreichen. "Das Ergebnis ist eine verlässliche Lösung für den jederzeit effizienten und sicheren Betrieb der Züge." Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 238,1 Mio. €.

