Bussnang - Stadler Rail hat einen Auftrag aus Schweden erhalten. Der Ostschweizer Zugbauer soll der schwedischen AB Transitio 13 zusätzliche KISS-Doppelstocktriebzüge bauen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. AB Transitio will damit den Regionalverkehr in Schweden ausbauen. Die an die nordischen Wetterbedingungen angepassten Fahrzeuge werden ab März 2028 ausgeliefert. Sie verstärken die bestehende Fahrzeugflotte in der Region Stockholm ...

