Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Delivery Hero sieht nach deutlichen Steigerungen bei Umsatz und Bruttowarenwert GMV im dritten Quartal die beiden Kenngrößen im Gesamtjahr am oberen Ende der Zielspannen. Wie der Berliner Lieferkonzern in einem Trading Update mitteilte, rechnet er beim operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA) hingegen nun mit einer Landung am unteren Ende der angepeilten Bandbreite. Das Ziel für den Free Cashflow wurde präzisiert, es soll nun zwischen 50 und 100 Millionen Euro betragen, zuvor hatte der Lieferkonzern nur einen "positiven" Free Cashflow angepeilt. Im Quartal stieg der Bruttowarenwert GMV, der auch die Gebühren für die Nutzung der Plattform einschließt, auf rund 12,25 Milliarden Euro von 11,69 Milliarden im Vorjahreszeitraum, ein Plus von 9 Prozent. Der Umsatz kletterte auf rund 3,24 Milliarden Euro, der Zuwachs betrug gut 24 Prozent.

Die Ergebnisse waren besser als die vom Unternehmen zur Verfügung gestellte Konsensschätzung von 11 Analysten. Im Gesamtjahr will der MDAX-Konzern weiterhin unter anderem den GMV im Vorjahresvergleich währungsbereinigt um 7 bis 9 Prozent steigern, aber am oberen Ende landen (2023: +6,8%). Der Umsatz soll weiterhin um 18 bis 21 Prozent zulegen, ebenfalls am oberen Ende (2023: +15,7%).

Das bereinigte EBITDA soll am unteren Ende der Spanne 725 bis 775 Millionen Euro landen (2023: 253 Mio EUR).

November 07, 2024 01:46 ET (06:46 GMT)

