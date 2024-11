DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Ökonomen und Börsianer erwarten, dass die US-Notenbank am Abend die Leitzinsen um 25 Basispunkte senken wird, nachdem sie sie beim Treffen im September um 50 Basispunkte reduziert hatten. Hintergrund ist, dass die Inflation weiter Fortschritte in Richtung des Fed-Ziels von 2 Prozent macht. Die Notenbanker versuchen herauszufinden, wo genau sich die Zinssätze einpendeln sollen, nachdem die hohe Inflation in den vergangenen drei Jahren zu einer dramatischen Serie von Zinserhöhungen geführt hatte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

07:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q

21:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 216.000 14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 2. Quartal: +2,5% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,1% gg Vq 2. Quartal: +0,4% gg Vq 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 4,50% bis 4,75% zuvor: 4,75% bis 5,00%

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.968,00 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.953,50 +0,3% Nikkei-225 39.381,41 -0,3% Hang-Seng-Index 20.842,36 +1,5% Kospi 2.564,63 +0,0% Shanghai-Composite 3.452,36 +2,0% S&P/ASX 200 8.226,30 +0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend freundlich - Insbesondere die chinesischen Börsen legen zu, nachdem sie mit Verlusten in den Tag gestartet waren. Während auf der einen Seite höher als erwartet ausgefallene chinesische Exporte für etwas Zuversicht sorgen, belastet andererseits die Aussicht auf sich weiter verschärfende Handelsstreitigkeiten China mit den USA unter einer Regierung des gestrigen Präsidentschaftswahlsiegers Donald Trump nicht. Dazu leben die Hoffnungen auf umfangreiche fiskalische Anreize weiter. Sie könnten am Freitag, dem letzten Tag der derzeit stattfindenden Sitzung des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, bekannt gegeben werden, so die Analysten der Maybank. Angesichts des Sieges von Trump könnte Peking stärkere fiskalische Anreize ankündigen. Neue bzw. höhere US-Zölle könnten Chinas Exporte zwar belasten, die Auswirkungen auf das chinesische BIP könnten aber geringer sein als vielfach befürchtet, befinden derweil Ökonomen wie die von Capital Economics oder Morgan Stanley. Unter Druck stehen Solaraktien mit der Spekulation, dass eine Trump-Regierung weniger auf alternative Energien setzen dürfte. Gekauft werden vielfach Immobilienaktien in der Erwartung, dass das Unterstützungspaket aus Peking auch den kriselnden Immobiliensektor addressieren wird. In Tokio gibt der Nikkei-225 einen kleinen Teil seiner Vortagsgewinne ab. Da war er angetrieben worden vor allem vom zum Dollar schwächeren Yen, nachdem der Dollar in Reaktion auf den Trumpschen Wahlsieg auf breiter Front angezogen hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.729,93 +3,6% 1508,05 +16,0% S&P-500 5.929,04 +2,5% 146,28 +24,3% Nasdaq-Comp. 18.983,47 +3,0% 544,29 +26,5% Nasdaq-100 20.781,33 +2,7% 553,88 +23,5% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1.416 Mrd 0,883 Mrd Gewinner 1.732 2.278 Verlierer 1.083 493 unverändert 46 69

Sehr fest - Der Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl sorgte für eine Rally auf breiter Front und Allzeithochs bei den Indizes. Trump könne seine Vorhaben wie Deregulierung, Steuersenkungen, Zölle und eine harte Linie bei der Einwanderung womöglich weitgehend widerstandslos durchsetzen, denn seine Republikanische Partei scheine in beiden Häusern des Kongresses die Mehrheit errungen zu haben, hieß es. Spekulationen auf eine weniger strenge Regulierung und höhere Zinseinnahmen wegen eines möglicherweise verlangsamten Zinssenkungstrends unter einer Regierung Trump beflügelte Bankaktien stark. JP Morgan, Goldman Sachs und Bank of America verteuerten sich um bis zu 13,1 Prozent. Der Bankensektor im S&P-500 legte um 10,7 Prozent zu. Tesla schossen um 14,6 Prozent nach oben. Gründer und CEO Elon Musk hatte Trump im Wahlkampf unterstützt, der revanchierte sich, indem er während seiner Dankesrede Musk als "Super-Genie" lobte. Im Windschatten von starken Gewinnen bei Kryptowährungen ging es mit der Aktie der Kryptobörse Coinbase um 31,3 Prozent aufwärts. Trump Media & Technology stiegen um 5,8 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,28 +9,0 4,19 -14,4 5 Jahre 4,28 +14,7 4,13 28,1 7 Jahre 4,38 +16,6 4,21 40,5 10 Jahre 4,44 +15,6 4,28 55,9 30 Jahre 4,61 +17,8 4,43 64,2

Die Renditen schossen nach oben mit der Spekulation, dass unter Trumps Präsidentschaft die Staatsverschuldung stark steigen dürfte und dessen Strafzollpolitik inflationäre Impulse zur Folge haben könnte.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:19 % YTD EUR/USD 1,0749 +0,2% 1,0729 1,0743 -2,7% EUR/JPY 165,54 -0,1% 165,78 165,38 +6,4% EUR/GBP 0,8311 -0,2% 0,8328 0,8346 -4,2% GBP/USD 1,2933 +0,4% 1,2880 1,2873 +1,6% USD/JPY 154,01 -0,3% 154,55 153,89 +9,3% USD/KRW 1.396,10 -0,4% 1.401,24 1.395,27 +7,6% USD/CNY 7,1711 -0,1% 7,1788 7,1645 +1,0% USD/CNH 7,1898 -0,2% 7,2019 7,1852 +2,0% USD/HKD 7,7729 -0,0% 7,7761 7,7759 -0,5% AUD/USD 0,6624 +0,8% 0,6569 0,6545 -2,7% NZD/USD 0,5989 +0,8% 0,5939 0,5928 -5,2% Bitcoin BTC/USD 74.560,85 -1,5% 75.691,60 74.413,85 +71,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

In einem "Trump Trade" ging es für den Dollar auf breiter Front stark nach oben, der Dollarindex stieg um 1,6 Prozent. Die von Trump verfolgte Politik, die unter anderem niedrigere Steuern und Handelszölle vorsieht, dürfte die Inflation anheizen und zu höheren Zinssätzen führen, so die Überlegung dahinter. Zudem führe eine protektionistische Wirtschaftspolitik zu einer Aufwertung der heimischen Währung. Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin erreichte ein Rekordhoch. Trump gilt als "krypto-freundlich".

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,90 71,69 +0,3% +0,21 +1,6% Brent/ICE 75,24 74,92 +0,4% +0,32 +0,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise (-0,3%) wurden neben dem festen Dollar gebremst vom Anstieg der US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche. Allerdings erholten sich die Preise deutlich von den Tagestiefs. Unter Trump drohten dem Iran schärfere Sanktionen, was zu Angebotsverknappungen führen könnte, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.656,65 2.659,73 -0,1% -3,08 +28,8% Silber (Spot) 31,09 31,23 -0,4% -0,13 +30,8% Platin (Spot) 978,78 986,00 -0,7% -7,23 -1,3% Kupfer-Future 4,31 4,25 +1,6% +0,07 +9,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der festere Dollar und die deutlich höheren Marktzinsen lasteten stark auf dem zinslosen Gold, der Preis der Feinunze sackte um rund 3 Prozent ab.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

CHINA - Konjunktur

China hat im Oktober erneut mehr Waren exportiert. Die Ausfuhren stiegen um 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im September hatten sie noch um 2,4 Prozent zugelegt. Ökonomen hatten einen Anstieg von 4,9 Prozent prognostiziert. Die Importe fielen um 2,3 Prozent nach einem Anstieg um 0,3 Prozent im September. Hier hatten Ökonomen einen Rückgang um 1,0 Prozent geschätzt.

PHILIPPINEN

Das BIP ist im dritten Quartal um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, Ökonomen hatten mit 5,7 Prozent mehr erwartet.

QUALCOMM

hat mit den Quartalszahlen und auch dem Ausblick auf das laufende Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Den Nettogewinn konnte Qualcomm auf 2,9 Milliarden Dollar fast verdoppeln. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um ein Drittel auf 2,69 Dollar zu, der Konsens lautete auf 2,56 Dollar. Der Umsatz legte um 19 Prozent auf 10,2 Milliarden Dollar zu. Hier lag die Analystenprognose bei 9,9 Milliarden. Im laufenden Quartal erwartet Qualcomm einen Umsatz von 10,5 bis 11,3 Milliarden Dollar. Der Factset-Konsens liegt bei 10,6 Milliarden. Qualcomm hat zudem sein Aktienrückkaufprogramm um 15 Milliarden Dollar erhöht.

