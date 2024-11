EQS-News: Manz AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Manz AG erhält von renommiertem Automobilzulieferer Folgeauftrag für eine High-Volume-Montagelinie für Inverter



07.11.2024 / 08:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Manz AG erhält von renommiertem Automobilzulieferer Folgeauftrag für eine High-Volume-Montagelinie für Inverter Montagelinie umfasst in ihrer Verkettung hochkomplexe Prozessschritte

Automatisierungs- und Prozesskompetenz von Manz überzeugt

Auftragsvolumen im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich Reutlingen, 7. November 2024 - Die Manz AG, weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, erhält von einem global agierenden Tier-1-Lieferanten einen Folgeauftrag für eine High-Volume-Montagelinie für Inverter (Wechselrichter) mit einem Gesamtvolumen im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Auftrag wird insbesondere im zweiten Halbjahr 2025 bzw. mit der Endabnahme der modernen Montagelinie durch den Kunden im ersten Quartal 2026 umsatz- und ergebniswirksam. Dr. Ulrich Brahms, CEO der Manz AG, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden mit der erfolgreichen Realisierung der ersten Montagelinie in Osteuropa von unserer innovativen Automatisierungs- und Prozesskompetenz überzeugen konnten. Der nun gewonnene Folgeauftrag unterstreicht den Erfolg unserer partnerschaftlichen und langfristig ausgerichteten Philosophie und verdeutlicht, wie wichtig die globale Präsenz unseres Unternehmens für unsere Kunden ist - auch im Hinblick auf zuverlässige und umfassende After-Sales-Services." Die Aufgabe eines Inverters ist es, die DC-Batteriespannung als gepulsten und modulierten Wechselstrom an den 3-phasigen E-Antrieb zur Verfügung zu stellen. Abhängig von der jeweiligen Fahrsituation werden so bis zu 230 kW an Antriebsleistung möglich. Gleichzeitig agiert der Inverter rekuperativ und lädt die Batterie bei negativen Beschleunigungen auf. Die Montagelinie für hohe Produktionsvolumen, die von Manz an das neu erbaute, mexikanische Produktionswerk des Kunden geliefert und installiert werden wird, umfasst verschiedene, in ihrer Verkettung hochkomplexe Prozessschritte - vom Laserschweißen und Schrauben an 6-Achs-Robotern über Plasmareinigungen und Dichtheitsprüfungen bis hin zur Kameraprüfung von Steckverbindungen. Die auf der neuen Montaglinie gefertigten Inverter sollen die Nachfrage auf dem nordamerikanischen Markt für einen namhaften deutschen OEM bedienen.

Über die Manz AG

Die Manz AG entwickelt als Hightech-Maschinenbauunternehmen für ihre Kunden Best-in-Class-Produktionslösungen für Lithium-Ionen-Batterien sowie für elektronische Komponenten und Geräte. Damit ist Manz ein innovativer Wegbereiter für die globalen Megatrends Elektromobilität und Digitalisierung. Manz deckt die gesamte Bandbreite moderner Produktionslösungen ab: Von kundenspezifischen Einzelmaschinen für die Laborfertigung oder die Pilot- und Kleinserienproduktion über standardisierte Module und Anlagen bis hin zu schlüsselfertigen Linien für die effiziente Massenproduktion. Die Kunden profitieren von einer hohen Ressourceneffizienz mit höherem Durchsatz und kürzerer Time-to-Market. Mit aktuell rund 1.200 Beschäftigten entwickelt und produziert die Manz-Gruppe in Deutschland, der Slowakei, Italien, China und Taiwan. Vertriebs- und Service-Niederlassungen bestehen darüber hinaus in den USA und Indien. Die Manz AG wurde 1987 gegründet und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 mit den beiden Segmenten Mobility & Battery Solutions sowie Industry Solutions einen Konzernumsatz von 249,2 Millionen Euro. Die Aktien (ISIN: DE000A0JQ5U3) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).

Kontakt:



Manz AG

Katrin Neuffer

Tel.: +49 (0)7121 9000-395

E-Mail: investor-relations@manz.com





Kirchhoff Consult AG

Michael Werneke

Tel.: +49 (0)40 609 186 68

E-Mail: manz@kirchhoff.de



