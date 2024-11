Die Wahl ist entschieden und mit Donald Trump kommt ein Präsident an die Macht, der sich im Vorfeld klar pro Kryptowährungen positioniert hat. Die USA sollen zur "Krypto-Hauptstadt der Welt" werden, was unter anderem durch Deregulierung erreicht werden soll. Sehr zur Freude der Besitzer von Kryptowährungen und -Aktien. Die Haltung der künftigen US-Regierung rückt nun 3 Unternehmen in den Fokus, die von einer steigenden Handelsaktivität am Kryptomarkt stark profitieren dürften.Die Reaktion der digitalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...