Ludwigshafen am Rhein (ots) -Ein akuter Legionellenbefall kann für Gebäudeverantwortliche ein Albtraum sein. Dabei sind nicht nur Industrie und Gewerbe betroffen, sondern auch Wohngebäude, Hotels, Kliniken, Kitas, Schulen, Bürogebäude sowie Pflege- und Altenheime. Werden die krankheitserregenden Bakterien im Trinkwasser dieser Gebäude festgestellt, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das zuständige Gesundheitsamt einschaltet und eine Risikoabschätzung fordert. Nun ist es entscheidend, den richtigen Experten zurate zu ziehen: Einer von ihnen ist Marco Holz - er bringt nicht nur die nötige Expertise mit, um die Risikoabschätzung zu erstellen, sondern hat ein echtes Interesse daran, den Legionellenbefall zu beseitigen und den Auftraggeber bei der Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen zu begleiten. Wie er dabei vorgeht und warum das Know-how eines Profis unerlässlich ist, erfahren Sie hier.Legionellen sind schädliche Bakterien, die sich durch die Trinkwasser-Installation in Gebäuden verbreiten können. Das betrifft nicht nur Wohngebäude, sondern auch Hotels, Kliniken, Kitas, Schulen, Bürogebäude, Pflege- und Altenheime sowie Gewerbe und Industrie. Beim Trinken sind diese Bakterien meist unbedenklich, doch beim Einatmen, etwa beim Duschen, können sie eine gefährliche Lungenentzündung verursachen - die Legionärskrankheit. Diese Erkrankung verläuft oft schwer und kann sogar tödlich enden: In Deutschland sterben jährlich rund 4.500 Menschen an Legionellen. Neben den gravierenden gesundheitlichen Folgen können die Gebäudeverantwortlichen weitreichende Konsequenzen treffen, insbesondere Forderungen des Gesundheitsamtes. "Gebäudeverantwortliche sind selbstverständlich daran interessiert, ihren Betreiberpflichten nachzukommen, indem sie die Forderungen des Gesundheitsamtes erfüllen und die Zufriedenheit der Nutzer im Gebäude bewahren. Wird ein akuter Legionellenbefall festgestellt, scheint es aufgrund des fehlenden Fachwissens kaum möglich diesen Betreiberpflichten nachzukommen. Es braucht den richtigen Dienstleister, der die umfassende Expertise mitbringt und im Interesse des Auftraggebers handelt", betont Marco Holz, Geschäftsführer von "Die Legionellengutachter"."Bei der Wahl des Anbieters für die Risikoabschätzung gibt es allerdings einige Kriterien, die beachtet werden sollten - werden diese erfüllt, können Kunden bedenkenlos eine umfassende Leistung erwarten", erklärt Marco Holz. Als nach VDI 6032 Kategorie A zertifizierter Gutachter für Trinkwasserhygiene erfüllt Marco Holz diese Kriterien. Gemeinsam mit seinem Team von "Die Legionellengutachter" ist er auf Legionellenbefall spezialisiert und sorgt für eine gründliche Risikoabschätzung. Doch damit nicht genug: Marco Holz und sein Team haben ein ehrliches Interesse daran, gewerblichen und öffentlichen Einrichtungen dabei zu helfen, die Ursachen für Legionellenbefall zu erkennen, diesen durch gezielte Maßnahmen zu beseitigen und die Trinkwassersysteme dauerhaft frei von Legionellen zu halten.Worauf es bei der Wahl des richtigen Anbieters für Risikoabschätzungen ankommt: Drei KriterienBei der Wahl des richtigen Anbieters für Risikoabschätzungen sollten einige Kriterien beachtet werden, denn obwohl es dabei um ein ernstes Problem geht, kann nicht jedem Dienstleister blind vertraut werden. Ein wichtiges Thema ist die Unabhängigkeit. "In der Branche ist Befangenheit leider keine Seltenheit", erklärt Marco Holz von "Die Legionellengutachter". "Oft gehören mehrere Firmen, die unterschiedliche Dienstleistungen anbieten, zu einer großen Unternehmensgruppe." Beispielsweise könnte Firma A die Wasserprobe entnehmen und einen Legionellenbefall feststellen, Firma B das Gutachten erstellen und Firma C die Sanierungsarbeiten durchführen. In solchen Fällen profitiert das Unternehmen finanziell davon, wenn der Legionellenbefall so hoch wie möglich eingeschätzt wird. Deshalb ist es wichtig, einen unabhängigen Anbieter zu wählen, der das Gutachten ohne jegliche Interessenkonflikte erstellt.Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Zeit, die sich der Anbieter für jedes Gutachten nimmt. Leider setzen vor allem große Unternehmen darauf, möglichst viele Gutachten pro Monat zu erstellen. Dies führt häufig dazu, dass vor Ort und bei der Auswertung weniger Zeit investiert wird. "Durch diese hastige Vorgehensweise leidet die Gründlichkeit, und Anlagen werden oft schlechter bewertet, als sie tatsächlich sind. Das Ergebnis: Kunden müssen mehr Geld für die Sanierung aufwenden, als eigentlich notwendig wäre", so der Experte. "Ein seriöser Anbieter nimmt sich die nötige Zeit, um jedes Gutachten sorgfältig und gründlich durchzuführen, damit seine Kunden eine präzise Bewertung und angemessene Sanierungsempfehlungen erhalten."Zuletzt geht es bei dem richtigen Anbieter auch um die Fähigkeit und Bereitschaft, das Gutachten verständlich zu erklären. Gutachten über Legionellenbefall sind oft voller Fachbegriffe, Zahlen und Werte, die für Laien schwer nachvollziehbar sind. Viele Anbieter lassen ihre Kunden mit diesen komplexen Dokumenten allein; ein guter Partner hingegen nimmt sich die Zeit, das Gutachten detailliert zu erläutern, damit auch Laien die Ergebnisse und notwendigen Schritte vollständig verstehen. "Nur so können Betroffene fundierte Entscheidungen treffen und gezielte Maßnahmen ergreifen", sagt Marco Holz.Warum "Die Legionellengutachter" diese Kriterien erfüllenAls erfahrener Profi erfüllt Marco Holz all diese Kriterien für einen vertrauenswürdigen Anbieter für Legionellengutachten und leistet dadurch einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit der Bevölkerung. Ein zentraler Vorteil ist die vollständige Unabhängigkeit des Gutachters - diese gewährleistet ihm eine objektive und unvoreingenommene Beratung, die nicht durch finanzielle Interessen beeinflusst wird. Außerdem nimmt sich Marco Holz ausreichend Zeit für die Analyse vor Ort und die Auswertung: Je nach Größe des Objekts investiert er mehrere Tage, um die Anlage und die Trinkwasser-Systeme gründlich zu untersuchen. Hierfür erarbeitet das Team um Marco Holz gemeinsam mit seinen Kunden ein Konzept, das die Trinkwasser-Installation in fünf Schritten vom akuten Befall befreit.Im ersten Schritt sorgt eine fundierte Ist-Analyse für einen umfassenden Überblick über bereits vorhandene und fehlende Unterlagen. Zudem werden bisherige Prüfberichte gesichtet und erste Beratungen durchgeführt. Im zweiten Schritt erfolgt der Termin vor Ort. Im Voraus übernehmen die Experten außerdem die Terminierung mit dem Betreiber, setzen die Nutzer per Post in Kenntnis und erstellen die notwendigen Aushänge. Vor Ort werden der Keller und die einzelnen Räume des Gebäudes genau geprüft und Messungen durchgeführt, bevor im dritten Schritt die Erstellung des offiziellen Legionellengutachtens erfolgt. Auf Wunsch erhält der Kunde zudem alle fehlenden technisch relevanten Unterlagen, wie Strangschemen, Betriebsbuch, Wartungs- und Inspektionspläne, Spülprotokolle und Verhaltenstipps für die Nutzer der Trinkwasser-Installation. Im vierten Schritt folgt eine Ergebnisanalyse: Marco Holz und sein Team legen dabei großen Wert darauf, alle Aspekte detailliert zu erläutern. "Bei uns verlässt niemand die Beratung mit noch mehr Fragen im Kopf, sondern mit Antworten und Perspektiven, um die Risikoquellen auszumerzen und den konkreten Befall zu behandeln", so Marco Holz von "Die Legionellengutachter". Abgerundet wird das Angebot mit dem fünften Schritt, in dem die Experten die notwendigen Sanierungsarbeiten begleiten. Dabei ist vor allem wichtig, den beauftragten Handwerkern beratend zur Seite zu stehen und für eine sachgemäße Umsetzung der Sanierung zu sorgen.Mit seinem Angebot sorgt Marco Holz daher nicht nur für eine präzise Bewertung und fundierte Handlungsempfehlungen, er lässt seine Kunden mit ihren Problemen auch nicht allein - eine Tatsache, die seine Kunden nicht nur sehr zu schätzen wissen, sondern die ihn auch von vielen anderen Anbietern in der Branche unterscheiden. "Für uns ist es wichtig, unseren Kunden ganzheitlich unter die Arme zu greifen. Dabei stehen Effizienz und Transparenz für uns an erster Stelle. So können wir gemeinsam die Legionellenbekämpfung angehen", sagt Marco Holz abschließend.Sie sind Gebäudeverantwortlicher und wollen eine vorsorgliche Untersuchung Ihrer Trinkwasser-Installation durchführen? Oder haben Sie bereits einen akuten Legionellenbefall, wissen aber nicht, wie Sie jetzt vorgehen müssen? Dann melden Sie sich jetzt bei Marco Holz von "Die Legionellengutachter" (https://www.die-legionellengutachter.de/), um ein unabhängiges Gutachten und eine fundierte Auswertung zu erhalten!Pressekontakt:Die LegionellengutachterGeschäftsleitung: Marco HolzE-Mail: kontakt@die-legionellengutachter.deWebsite: https://www.die-legionellengutachter.de/Original-Content von: Die Legionellengutachter, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177347/5903276