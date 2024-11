...waren im September wieder einmal die kräftigsten außerhalb der EU. 4,8 % mehr Güter und Waren als im August 2024 wurden in die Staaten befördert, absolut für 14,2 Mrd. Euro. Von dort importiert wurden Produkte für 7,7 Mrd. Euro (-0,3 %). Wie lange dies wohl noch so bleibt? Unterm Strich führten die deutschen Unternehmen im September mit 128,2 Mrd. Euro rd. 1,7 % weniger aus als im Vormonat und 0,2 % weniger als im Vorjahresmonat. Wie die vorläufigen Berechnungen der Bundesstatistiker zudem ergaben, wurden Güter und Waren im Wert von 111,3 Mrd. Euro eingeführt, was 2,1 % mehr war als im August und 1,3 % mehr als im September 2023.



