Dortmund (ots) -Mit der Continentale können Vermittler für ihre Kunden schon jetzt die Riester-Rente mit höherem Rechnungszins beantragen. Frühester Versicherungsbeginn ist der 1. Januar 2025. Damit profitieren alle Beteiligten von verbesserten Konditionen. Denn die neuen Rechnungsgrundlagen sorgen für höhere Fondsinvestitionsquoten über die Laufzeit und einen höheren garantierten Rentenfaktor. "Die Continentale hat als einer von wenigen Anbietern die Riester-Rente ununterbrochen angeboten", betont Thomas Pollmer, Leiter Produktmanagement Leben bei der Continentale Versicherung. "Weil wir von den Produktvorteilen überzeugt sind."Einer von wenigen AnbieternDie Riester-Rente ist ein wesentlicher Bestandteil des deutschen Altersvorsorge-Systems. Von Zulagen und gesparten Steuern können zahlreiche förderberechtigte Personen profitieren. "Als einer der Marktführer haben wir daher auch in den vergangenen Jahren der Niedrigzinsphase unsere fondsgebundene RiesterRente Invest Garant im Portfolio behalten", so Thomas Pollmer. "Denn zum einen steht die Continentale für Vertrauen, das bleibt. Zum anderen weist unser Produkt ein performantes Preis-Leistungs-Verhältnis auf. Es funktioniert daher in allen Marktgegebenheiten. Mit dem höheren Rechnungszins wird das Riestern jetzt natürlich wieder deutlich attraktiver."Continentale RiesterRente Garant Invest frisch zertifiziert und klassifiziertVermittler und Kunden können die frisch zertifizierte sowie klassifizierte Continentale RiesterRente Invest Garant schon jetzt mit Beginn zum 1. Januar 2025 beantragen. Wichtig: Aus rechtlichen Gründen kann das Unternehmen den Antrag erst im neuen Jahr policieren. Dann versendet die Continentale auch den Versicherungsschein.Attraktive Renditechancen durch moderne FondsanlagenMit der clever konzipierten Riester-Rente der Continentale entfaltet der höhere Rechnungszins all seine Vorteile. Der Grund: Die RiesterRente Invest Garant kombiniert die Garantien der sicheren Verzinsung der Kapitalanlagen der Continentale mit den Vorteilen einer Fondsanlage. Der dynamische Chancen-Tracker teilt das Guthaben optimal zwischen dem Fonds- und dem Sicherungsvermögen auf. In Letzterem legt die Continentale nur so viel an, wie für die Garantien zum vereinbarten Rentenbeginn notwendig ist. "Das funktioniert unter den neuen Rahmenbedingungen besonders gut, weil wieder mehr Kapital in Fonds angelegt werden kann", so Pollmer.Damit profitiert der Kunde von der Förderung und gleichzeitig von den attraktiven Renditechancen einer Fondsanlage. Er kann aus mehr als 70 Fonds und Depots bis zu 10 Fonds gleichzeitig auswählen. Bei Bedarf kann der Kunde die Fonds-Aufteilung mehrfach jährlich kostenlos ändern.Immer optimaler RentenübergangThomas Pollmer: "In Zukunft können die Rechnungsgrundlagen für die Rente besser oder schlechter ausfallen als bei Vertragsabschluss. Mit unserer eingebauten Günstigerprüfung partizipiert der Kunde von Steigerungen, hat aber mindestens den bei Vertragsabschluss garantierten Rentenfaktor sicher". Dadurch erhält der Kunde bei Rentenübergang immer die höchstmögliche Rente. Ein wichtiges Argument in der Beratung.Perfekte Ergänzung für die Altersvorsorge"Für Vermittler ist die Riester-Rente ein wichtiger Baustein in der Kundenberatung. Sie ist ein einfacher und günstiger Einstieg in die Altersvorsorge, besonders für junge Leute und Familien", sagt Thomas Pollmer. Aktuell reichen 5 Euro im Monat für die staatliche Grundförderung von 175 Euro pro Jahr. Berufseinsteiger unter 25 Jahren kassieren noch einmalig 200 Euro Bonus. Für jedes Kind werden bis zu 300 Euro pro Jahr gezahlt.Continentale bietet umfassenden ServiceZusammen mit der Continentale kann der Vermittler außerdem umfassenden Service bieten. So braucht der Riester-Sparer den jährlichen Förderantrag nicht selbst zu stellen. Unterzeichnet er einen Zulagen-Dauerauftrag, übernimmt die Continentale diese Aufgabe künftig für ihn.Freie Vermittler finden weiteren Informationen zur Continentale RiesterRente Invest Garant ab 2025 unter makler.continentale.de/news-lv-riester-rente-mit-neuem-rechnungszins.Continentale Versicherung - Vertrauen, das bleibtDie Continentale gehört zu den großen deutschen Versicherern. Ihre Überzeugung: Tradition und Innovation schließen sich nicht gegenseitig aus. Über die Continentale Krankenversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AG und die Continentale Sachversicherung AG bietet sie privaten und gewerblichen Kunden modernen Versicherungsschutz aus einer Hand. Ob Vorsorge für den Krankheitsfall, den Verlust der Arbeitskraft, ein finanzielles Polster im Alter oder Versicherungen für Haus, Auto und Betrieb.Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes ist ihr Handeln geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz der Unternehmen ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. Das Ergebnis sind aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe. So steht die Continentale für Sicherheit, Stabilität und langfristiges, nachhaltiges Denken. Für Vertrauen, das bleibt.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/5903289