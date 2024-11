Der Windparkbetreiber PNE verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres einen deutlichen Gewinnrückgang. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank von 16,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 6,2 Millionen Euro. Hauptgrund hierfür waren die erwartungsgemäß niedrigeren Strompreise. Der Nettoverlust verdoppelte sich nahezu auf 49,1 Millionen Euro, beeinträchtigt durch Zinsaufwendungen aus Folgebewertungen.

Umsatzwachstum und Zukunftsaussichten

Trotz der Herausforderungen konnte PNE den Umsatz um 2,5 Prozent auf 77,6 Millionen Euro steigern. Die Gesamtleistung erhöhte sich sogar um ein Drittel auf knapp 211 Millionen Euro. Ungeachtet des Rückgangs in den ersten drei Quartalen hält der Vorstand an seinem Ziel fest, für das Gesamtjahr 2024 ein operatives Ergebnis zwischen 40 und 50 Millionen Euro zu erreichen. Diese Prognose unterstreicht das Vertrauen des Managements in die künftige Geschäftsentwicklung des Unternehmens.

