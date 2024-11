DJ Wissing: Trete aus FDP aus und bleibe Verkehrsminister

Von Andreas Kißler

DOW JONES--Bundesverkehrsminister Volker Wissing tritt nach dem Ampel-Aus aus der FDP aus und bleibt Verkehrs- und Digitalminister. Das gab Wissing in einer Erklärung in Berlin bekannt. "Nach dem gestrigen Koalitionsausschuss hat Herr Bundeskanzler Scholz mich in einem persönlichen Gespräch gefragt, ob ich bereit sei, das Amt des Bundesministers für Digitales und Verkehr unter den neuen Bedingungen fortzuführen. Ich habe darüber nachgedacht und dies gegenüber Herrn Bundeskanzler Scholz bejaht", sagte Wissing. "Ich möchte mit dieser Entscheidung keine Belastung für meine Partei sein und habe deshalb heute Herrn Christian Lindner meinen Austritt aus der FDP mitgeteilt."

Er distanziere sich damit nicht von den Grundwerten seiner Partei und wolle auch nicht in eine andere Partei eintreten. "Die Entscheidung ist eine persönliche Entscheidung von mir, die meiner Vorstellung von Übernahme von Verantwortung entspricht. Ich möchte mir selbst treu bleiben", sagte Wissing. Er habe vergangene Woche seine Position zur Verantwortung in einer Regierungskoalition in einem Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung öffentlich gemacht, damit alle seine Position in dieser wichtigen Frage kennen. Parteiintern sei seine Haltung allen lange bekannt gewesen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2024 02:46 ET (07:46 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.